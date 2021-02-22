仅关注长高不够 还要提防孩子长歪

微博热搜上有个话题很火，我国儿童青少年的前三大高发疾病，排名前两位的分别是肥胖症、近视，第三位是脊柱侧弯。

脊柱侧弯这个名词，很多家长可能都很陌生，怎么就成了孩子们的高发疾病了？

记者采访了杭州彩虹鱼康复医院康复治疗部副主任蒋磊，这几年，蒋医生一直在关注青少年姿势和体态问题，“确实发现这几年青少年脊柱侧弯的比例正在逐年增加。”

一次筛查医生很惊讶

一所学校700人中30%脊柱侧弯

蒋磊从事康复医学已经15年，但去年的一次校园筛查结果让他这个业内人士也很惊讶。

去年他参与了上海某国际学校的一次筛查，主要内容就包括姿势的评估，结果让他很惊讶：一共700名学生，脊柱侧弯的比例达到了30%，仅次于平足的40%。“以前我们也做过姿势的评估，但更多的是发现部分学生有骨盆偏移或者驼背、平足这三类问题，家长可以选择干预或者不干预，但脊柱问题上升这么快，还是出乎意料。”蒋医生还特别提到，“这30%主要发生在小学五年级到初二这个年龄段，也就是青春期前后。”

蒋医生说，从研究数据上，这几年青少年脊柱侧弯的比例也呈上升趋势，“最新的报道脊柱侧弯占到国内总人口的1%~3%，在青少年中发病的比例是在12%~15%。”

早期筛查很重要

目测就能发现脊柱是否长歪

那么到底什么是脊柱侧弯？

脊柱侧弯是脊柱侧凸的俗称，正常人的脊柱从后面看应该是一条直线，并且躯干两侧对称。如果从正面看有双肩不等高或后面看到有后背左右不平，就可能是脊柱侧弯了。“家长们很关注孩子的长高，其实脊柱侧弯就是长歪了。”蒋医生介绍说，脊柱侧弯分为10度以下以观察为主，10度-25度的轻度，25-45度的中度，45度以上为重度。

脊柱侧弯到底会对孩子有怎样的影响？“从外观来说，会出现长短腿，外形上受到影响，同时可能影响孩子的身高发育、运动表现，影响呼吸系统，严重的甚至会导致瘫痪。”蒋医生说。

预防脊柱侧弯，最重要的是做好“早期筛查”，到底什么时候开始关注呢？

“我觉得家长关注孩子长高的时候，就可以关注脊柱的问题了。”蒋医生说，“孩子六七岁的时候，家长就可以带孩子进行一次检查，之后一年进行一次评估。如果做不到每年评估，我的建议是，在整个小学阶段，比如一到六年级，能够有两次评估，一次是一到三年级的小童阶段，一次是五六年级的大童阶段。”

特别提醒家长

练非对称项目的孩子一定记得筛查

为什么近几年脊柱侧弯的发病率会逐渐提升，除了先天和不明原因的特发性脊柱侧弯，蒋医生提到，“跟生活方式有很大的关系。现在的孩子以学业为主，大量的时间在书桌边度过，而户外活动时间大大的减少。”

所以，蒋医生特别提醒要多增加孩子户外活动的时间，此外，他还特别提醒家长注意：孩子的椅子高度调整到膝关节弯曲90度，双足落地，书桌尽量使用有倾斜功能的学习桌，但买了学习桌不是一劳永逸了，家长要注意每隔半年根据孩子的身高调整桌椅的高度。

另外，现在参加课外文体类培训的孩子很多，“如果孩子学习非对称的乐器、运动项目，比如击剑、大小提琴，我都建议应该做一下筛查。这些静态控制的动作一练就是好几个小时，发生脊柱侧弯的概率会大一些。”蒋医生说。（记者 王琼 李颖）