活色生香《红楼梦》 蕴含着许多养生经

“我学的是中药，或许是骨子里就有种对中国传统文化的喜欢吧，休息时也会穿上汉服出去臭美地拍照，或是精心去观察身边的市井生活，去品味中华文明的传承。”浙江大学医学院附属杭州市一医院中药房主管中药师、杭州市金牌健康宣教好讲师王倩婷这样介绍自己。

王倩婷与《红楼梦》结缘，始于2015年。杭州市第一届青年中药师健康宣教演讲大赛上，她因绘声绘色解说了备受贾府人推崇的一碗米汤而荣获第三名佳绩。

当伤风感冒的时候，贾府上上下下的人都不是急于吃药，而是先喝米汤，通过“净饿”之法健脾养胃，若两三天后仍不好，才考虑辅助用药。且米汤的养生功效还有许多，就好似一款“万能药”。她的这一番讲解，引得众人纷纷称道。

从此，王倩婷对《红楼梦》养生研究的兴趣，被激起而一发不可收拾。

2017年，她又参加了杭州首届金牌健康讲师大赛，再次以《红楼梦》养生为主题，获得了优异成绩。如今，她的相关课程深受杭州市民欢迎，很多社区邀请她去开办讲座，来听的人都非常认真，拍照的、记笔记的，他们觉得她讲的内容既科学又实用。

接下来，就让王倩婷带领各位读者，走近活色生香的《红楼梦》，学学其间蕴含的养生门道，元气满满地迎接元宵，开启健康美好的全新牛年。

胭脂鹅脯｜利肺润喉

第六十二回，柳家人为宝玉送来了一个食盒，唱戏的芳官为了保护嗓子，便特意挑了其中几块鹅脯食用。

鹅肉营养丰富，蛋白质含量高，脂肪含量低，也很适合老年糖尿病患者补充营养。而中医认为，鹅肉有益气补虚，和胃止渴之功，可利肺、润喉、下气，对呼吸系统有益，所以极其适合久咳不愈或身体虚弱的人在冬日进补。

油炒枸杞芽儿｜补虚益精

第六十一回，探春和宝钗要吃“油炒枸杞芽儿”。

枸杞芽儿就是枸杞的嫩叶，富含甜菜碱、芦丁及多种氨基酸和微量元素，具有补虚益精、清热明目、软化血管的功效，可清炒、凉拌、煮粥或泡茶食之。

茄鲞｜软化血管

茄鲞是《红楼梦》中写得最为详实的一道菜，不但有步骤，甚至连配料都描写得清清楚楚。

鲞在过去是鱼干的意思，茄鲞也就是茄子干。茄子中含有丰富的维生素P和抑制角苷，能够软化血管，降低胆固醇，对于动脉硬化、高血压和高血脂都能起到辅助治疗的作用。

豆腐皮包子｜延缓衰老

顾名思义，就是用豆腐皮代替面粉，用木耳、香菇、青菜等做馅蒸成的包子。豆腐皮包又叫“长寿包”，据说，在清朝，是作为一种贡品给皇上吃的。

木耳与豆腐皮都有降血脂的作用，尤其是豆腐皮，可清热养胃、止咳止汗，含有丰富的蛋白质、氨基酸，还有铁、钙等人体所必需的多种微量元素，还有延缓衰老、养颜美容的作用。对于“三高”人群来说，也是一道可常吃的健康食品。

奶油松瓤卷酥｜润肠通便

奶油松瓤卷酥在书中出现过多回，是一道满族的特色点心。

松瓤，其实就是松子仁，具有润肠通便，润肺止咳的功效，适用于肠燥便秘，肺燥干咳的症状，因其泻下作用较弱，尤其适合习惯性便秘的老年人。松子进补既可单用，也可做成糕点、饮料、粥酱菜肴之类的食品服食。

枣泥山药糕｜补中益气

枣泥山药糕是秦可卿在病倒之后服食的滋补糕点。红枣、山药均为人所共知的补虚佳品，红枣具有补中益气、养血安神的功效，山药更是能够益气养阴，补脾肺肾，对于身体虚弱，乏力倦怠的人不失为一种药食兼用的美味糕点。

粥｜养胃健脾

通观全书，提到的干饭极少，粥类品种却颇多，有健脾养胃的单味粥如碧粳粥、红稻米粥、江米粥等，也有加了配料的粥，如益气养阴、最适体弱者或老人食用的鸭子肉粥，滋阴润肺、补益虚损的燕窝粥，还有补中益气、养血安神的红枣粳米粥等等。

贾府人爱喝粥，虽然只是“饭饱弄粥”的闲情逸致，但对于常常山珍海味易营养过剩的他们来说，多食用粥不仅有助于消化，还能养胃健脾。如果在春节期间大鱼大肉吃太多，不妨可以喝点清粥解腻刮油。

酸笋鸡皮汤、 鸡髓笋｜清热营养

这两道菜主要食材是鸡和笋，鸡肉可温中益气，鲜笋则能清热消斑，消食通便，酸笋更有解酒的作用。所以宝玉在酒后为了不至于太醉，连忙痛喝了两碗酸笋鸡皮汤，而深谙养生之道的贾母，更是要将这道营养丰富的鸡髓笋特意留给自己最宠爱的宝玉吃了。

茯苓霜｜延年益寿

其实就是中药白茯苓碾碎磨成的粉末，书中介绍了详细的服用方法：用人乳、牛奶或滚白水将茯苓霜冲开调匀，每日晨起吃上一盅。自唐宋以来，人们便有服食茯苓的风气，到了清朝，慈禧太后也服食它用来延年益寿，美容养颜。茯苓有利水渗湿、健脾和胃、宁心安神的功效，其中含有的多糖物质具有较好的抗肿瘤作用，还能增强人体的免疫功能，对久病、体弱者和老年人均有帮助。

茶｜消食解腻

贾府人爱饮酒也爱喝茶，不同时间、不同的人喝茶，也不尽相同。贾母在吃完油腻的食物后，不喝偏凉的六安茶而要喝偏温的老君眉；宝玉生日吃了寿面不消化，要喝的“女儿茶”其实就是普洱茶，具有消食之功。

喝茶可以解腻助消化，王倩婷推荐大家平日里喝喝由炒山楂、炒麦芽、炒谷芽三种药食同源之物组成的“消食茶”也不错。当荤菜吃太多觉得油腻时，炒山楂的比例适当增加；当米面等主食吃撑时，则适当调高炒麦芽和炒谷芽的分量。

水果｜药食同源

第五十三回写到了两样鲜果：红菱和鸡头。红菱就是新鲜的菱角，可健脾益胃，除烦止渴。鸡头则是中药芡实的别称，为健脾止泻、益肾固精的良药。古药书上更是有“婴儿食之不老，老人食之延年”的记载，它补而不峻、防燥不腻，绝对是药食同源的补益首选。

果品在四季养生中的作用不可忽略。王倩婷给大家的建议是，以吃当季水果为主，每天应控制数量，以免过犹不及。（记者 何丽娜 通讯员 王文婷）