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新消费模式留住浓浓年味

朱 语

2021年02月22日08:43 来源：经济日报

　　今年春节，1亿多人响应号召“就地过年”。虽然机场、火车站和汽车站略显冷清，但取而代之的是大中城市里的新年热闹景象。

　　这个年并不冷清，依旧年味儿十足。预约制、错峰式休闲度假广受推崇，居家购物、网上过节、到家服务、近郊游玩等新消费模式已经替代了传统模式，将浓浓年味延续下来。

　　在各大电商平台和快递物流的助力下，年货实现了“倒流”。往年是返乡的人“后备厢里装年货”，今年更多人选择通过电商平台将自己的心意直接送回了家。同时不少“就地过年”人群还收到了老家亲人们寄来的“思乡大礼包”。不管是“顺流”还是“倒流”，年货消费激增既成事实，背后则是消费习惯在转变。

　　“就地过年”也促进了“悦己消费”的升级。年轻人初掌年货置办权，年货消费呈现品牌化、智能化趋势。“就地逛景区”不仅推动周边度假成为旅游新时尚，还催生了自驾游市场迎来高光时刻。

　　以前，人们考虑更多的是“如何买到”，今天还追求如何“买得更好”。今年春节期间进口酒水消费者，一半以上来自三四线及以下城市。春节送礼也迎来了“送健康”的新风尚。商务部数据显示，部分电商平台健身器材销售同比增长49%；天猫数据显示，按摩枪成交额比去年春节增长了7倍。

　　“就地过年”让我们看到，原来年也可以这样过。在消费习惯的逐步转变之下，未来“网购式拜年”“抱团过年”等新模式将为人们过年团聚提供更多可能性。

(责编：崔元苑、杨迪)



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