今日起石家庄全域均为低风险地区

2月21日下午，石家庄市召开疫情防控第四十四场新闻发布会，介绍疫情防控有关最新情况。会上介绍，2月22日起石家庄全域均为低风险地区。2月21日，藁城区进行了全员核酸检测，结果均为阴性。同时，22日起，石家庄逐步有序恢复省级市级长途客运班线和客运包车，图书馆等公共文化场所、餐饮堂食经营有序恢复开放。

据石家庄疫情防控新闻发布会介绍，2月20日0时至24时，河北省石家庄市无新增新冠肺炎确诊病例，无新增无症状感染者。

石家庄市副市长蒋文红称，根据河北省应对疫情领导小组决定，关于石家庄市差异化防控这个建议，我们组织专家分析研判并经藁城区申报，石家庄市疫情防控指挥部决定，自2021年2月22日起，石家庄市分区分级管控措施进行调整，调整的内容为：石家庄市各县市区均为低风险地区，要进一步加强重点区域、重点场所的防控，在严格落实个人防护，不扎堆，不聚集，人员凭证扫码、测温进入社区、村庄等各项常态化防控工作的基础上，全面有序地恢复正常的生产生活秩序和长途客运、城市轨道交通，对重点人群严格落实应检尽检这个要求，扎实开展基础性排查和发热门诊监测，加强人群和环境检测，做好应急处置的准备等等各项工作。 藁城区全域调整为低风险地区，同时细化管控区域单元，重点人员居家防疫，实施差异化的防控管理。 新乐市解除区域封闭管理，人员可以跨区域有序流动，全市有序恢复正常的生产生活秩序，落实常态化疫情防控措施，严防疫情的反弹。

从2月22日起，石家庄逐步有序恢复省级市级长途客运班线和客运包车。石家庄各级图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等公共文化场所将有序恢复开放。按照预约、错峰、限流的要求，接待游客和观众数量不超过最大承载量的50%。根据疫情防控的需要，影剧院、网吧、KTV等文化场所暂不开放。

发布会上，石家庄市商务局局长常志卷介绍，随着石家庄市疫情逐渐向好，2月22日开始，石家庄有序恢复餐饮堂食经营。 为给市民提供安全的就餐环境，餐饮企业恢复堂食后，还有一些限制和要求： 一是疫情防控措施要毫不放松。经营场所要做到“六个到位”。即保证防控机制到位，员工排查到位，防疫物资到位，场所管理到位，宣传教育到位，食品安全到位。还要做好通风消毒，设立公勺公筷，缩短就餐时间，保持环境清洁。对从业人员要做到每日监测体温，洗手消毒，时刻佩戴口罩，保持个人卫生。 二是顾客进店用餐，从严要求。要严格执行测温、扫码验码、佩戴口罩等防控措施，未佩戴口罩的人员不得进店，在候餐及用餐前后必须佩戴好口罩。 三是限制客流不聚集。综合体、商场内部的餐饮企业及自助餐厅、快餐店要设立候餐区和软硬隔离设施，设置“一米线”，提倡采取线上订餐、线下无接触配送、非接触式点餐结账，推行预约订餐，安排好到店时间。文/本报记者 张夕

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吉林省中风险地区全部清零

新华社电 记者21日从吉林省通化市疫情防控第30场新闻发布会上了解到，根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，自2月20日22时起，吉林省通化市东昌区全域调整为低风险地区。自此，吉林省中风险地区全部“清零”。

吉林省通化市域内的省际或市际公路交通管控点改为健康监测点，对外地来通人员（车辆）进行测温、扫码和身份核查。域内县（市、区）之间的交通管控点撤除，畅通人员（车辆）通行。铁路、公路和航空客运服务有序恢复。倡议影剧院、棋牌室等空间相对密闭、人员相对集聚场所近期暂不营业，倡议暂时停办各类庆典庆祝、文艺演出等聚集活动，暂时停止餐饮经营场所堂食服务。