天价“干细胞”包治百病？

打着“高科技”旗号，利用老年人关注身体健康、希望延年益寿的心理，推销天价“干细胞”疗法骗取钱财。近日，广州从化警方打掉一个专门针对老年人实施诈骗的团伙，抓获嫌疑人4名，通过及时止付和追赃，为事主挽回财产损失约32万元。

2020年11月中旬，从化警方接到辖区某银行报警，称一名八旬老人在一男青年的陪同下，到该行要求转账15.8万元，问及老人转账原因，其闪烁其词，银行工作人员怀疑老人被骗。接报后，民警迅速到场了解情况，男青年林某（31岁）为某保健品公司员工，以15.8万元的价格向老人推销、注射“干细胞”产品实施诈骗。民警及时劝止老人的转账操作，并将林某带回公安机关做进一步调查。

从化警方以此为切入口，深化线索经营，梳理研判出一个专门诈骗老年人团伙。经查，该团伙以考察学习、参观实验室等为名，诱骗老年人到号称“中科院孵化企业某生物科技公司”，学习所谓的“干细胞疗法”课程，对干细胞产品功效进行夸大宣传、虚假宣传，向老年人灌输干细胞疗法具有治疗多种疾病，防癌抗癌、延年益寿的功效。随后，免费为老人抽血体检，并虚构、篡改“癌胚抗原”检测数值恫吓老人可能会得癌症，哄骗老人以15.8万元的价格购买对治疗和预防疾病无实际作用的干细胞产品，先让老人抽血进行“干细胞培养”，再以输液形式进行注射。

为了让老人当场决定、立刻买单，“业务员”往往会主动刷卡垫付资金，在老年人还在犹豫不决时，快速完成交易。

经过缜密侦查，摸排取证，从化警方于2月3日开展抓捕行动，分别在广州花都新华、狮岭，从化街口等地抓获了黄某宗（男，42岁）、黄某华（男，25岁）、张某（男，46岁）3名嫌疑人。

经审讯，黄某宗、林某等4名嫌疑人对其以销售干细胞保健品为幌子，专门诈骗老年人钱财的事实供认不讳，并主动向一名被骗老人退赃15.8万元。

目前，黄某宗等3名嫌疑人已被从化警方依法刑事拘留，林某被依法批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：老年人信息获取渠道比较单一，对真假信息的分辨能力较低，往往难以识破各类骗局。诈骗分子抓住这一弱点，利用老年人关注身体健康、希望延年益寿的心理，通过免费体检、洗脑营销等方式哄骗老年人掏钱养生、保健，从而实施诈骗。子女或亲友应多关心家中老年人的身心健康情况，定期带老年人去正规医院体检，并向其宣传防骗知识，避免落入诈骗分子的陷阱。（全媒体记者李栋 通讯员张绮雯）