别太焦虑年轻人花钱的事

在父辈眼中，年轻人的财富观和消费行为被贴上各种标签：“精致穷”“月光族”“大手大脚”……这引起不少人的担心。的确，一部分年轻人的消费行为已经使自己的生活陷入困顿，这值得反思。但从各种调查和报道来看，大部分年轻人在花钱上保持着理智。如何花钱和理财，年轻人远比想象的成熟。

在精打细算上，年轻人不比父辈逊色。耐用消费品要选大品牌，毕竟要用很多年，得选个信得过、用得住的，这和父辈没什么差别；为仨瓜俩枣的包装袋、配送费、视频VIP账号斤斤计较，这种省小钱的节约似乎完美继承了父母的传统。但年轻人在消费上更关注自己的内心：价值不菲的汉服、“无底洞”似的潮流商品、旅游度假、滑雪冲浪等体验式消费。而这正是当下年轻人的精明之处：在“悦人”与“悦己”之间，年轻人越来越倾向于选择后者。自身感受成为越来越多年轻人消费的逻辑支撑。好钢用在刀刃上。只不过，时代不同，“刀刃”的含义也有所差别：父辈把钱用于购置不动产、教育支出，年轻人懂得怎样来愉悦自己。

在投资理财上，年轻人更“早熟”。现在的年轻人比起他们的父辈，更早拥有理财意识，更早注重“不把鸡蛋放在一个篮子里”的多元理财方式。伴随互联网成长起来的年轻人，在这方面有天然优势。通过互联网平台，年轻人更早接触理财产品，早早萌生了投资理财的想法，刚刚步入工作岗位甚至大学时代，许多年轻人就有了多元化理财的意识，开始用钱生钱，去赚人生的第一桶金。

大多数年轻人花钱是理智的。简单化标签并不反映年轻人的全貌。时代在变，需求也在变。与老一辈相比，现在的年轻人从小成长在较为优渥的物质环境中，花钱并不是什么稀罕事。如果一味地用“老眼光”看待“新现象”，焦虑担忧在所难免，但很多时候其实是杞人忧天。年轻人并不傻。他们从未停止奋斗的脚步。而产品或者服务要想赢得年轻人青睐，也不是一件容易的事，毕竟他们的眼光更挑剔。促进消费升级，更离不开年轻人引领风潮。

不过，不担心不意味着不关心。年轻人还在成长，一部分人尚未形成完善的金钱观。近年来，互联网金融平台给人们带来方便理财和消费便利的同时，部分平台也存在过度营销贷款的倾向。门槛低、额度大、关停难，给缺乏还款能力的年轻消费群体过度放贷。而治理这个现象还需要各方发挥作用，帮助年轻人培育理性消费、适度消费的理念，让他们更好成长。