广州市居住用房租金整体涨0.39%

日前，广州市房地产租赁管理所公布了2020年广州市房屋租金参考价（以下简称2020年租金参考价）。从全市整体情况来看，2020年广州市各用途的租金保持平稳微涨。受疫情影响，市场成交量有所下滑。

从居住用房来看，受城市人口规模支撑、交通路网（地铁）完善、出租屋第三方代管模式推广力度加大、租赁需求外溢等因素影响，全市居住用房租金价格整体上涨0.39%，中心城区下跌0.85%。从商业用房来看，受老城区更新改造、城市空间布局外溢等因素影响，全市商业用房租金较2019年上涨0.53%，中心城区上涨0.24%。从办公用房来看，全市办公用房租金上涨2.55%，中心城区上涨3.88%。从工业用房来看，受产业园区转型升级改造等因素影响，全市工业用房租金上涨3.94%，中心城区上涨1.54%。（全媒体记者全杰 通讯员穗住建宣）