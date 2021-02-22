北京大兴新冠疫苗已接种47万余人次

根据北京市统一安排，大兴区前期已完成感染高风险、维持社会基本运行、保证基本生活物资供应等九类重点人群的疫苗接种工作。自2月17日起，全区启动26个疫苗接种点，部分街镇还开行公交车，为居民接种疫苗提供服务。截至2月21日16时30分，全区新冠疫苗已接种47万余人次。

据介绍，兴丰街道为实现疫苗“应接尽接”，通过微信公众号、微信群进行线上宣传，通过网格员“敲门行动”进行线下动员，提前预约登记。同时，各社区还建立了“六本账”，即3岁至17岁人口台账、18岁至59岁人口台账、60岁以上人口台账，以及符合接种年龄人员中已接种人群台账、未接种人群台账和不适宜接种人群台账，精准划分人群。

为解决居民疫苗接种的交通问题，旧宫镇专门为居民设置了疫苗接种公交车，设置三条路线，五个班次，覆盖了镇域内主要居民区。青云店镇设置男士接种区和女士接种区，留观区内还用大屏幕播放相关接种提示；林校路街道接种点合理划分引导通道、登记、接种、观察区域，为居民建立安全屏障，满足居民的需求并保护好隐私。（记者 陈强 通讯员 郝新颖）