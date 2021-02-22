北京新发地蔬菜上市量同比增加近一倍

节后的新发地市场已恢复忙碌。昨天记者从新发地市场获悉，市场内6500余名商户已全面复工，春节后蔬菜日供应量连续超过2万吨，比去年同期增加近1倍，蔬菜加权平均价也降到每公斤3.36元，节后市场蔬菜供应充足、价格稳定。

在新发地市场西红柿经营区，一条通道两侧是整整齐齐的货车，每辆货车前都摆放着几箱西红柿，供进货商挑选。商户段灵芝的西红柿来自山东，春节期间，她一直留守市场。“每斤一块四、一块八，这几天销量快速回升，价格比去年低多了，去年这时候能到五块钱左右。”来自黑龙江的商户曹德海也有同感，他的西红柿来自四川，售价在每斤1.5元左右。“春节期间每天进一挂车，30吨，比往年多，销得还成，就是今年卖不上价！”

新发地市场董事长张玉玺介绍，西红柿价格今年确实很低，以2月19日为例，西红柿批发价格为每公斤3元，去年是10.1元，下降70.3%。主要原因是去年西红柿价格高，农民大量种植西红柿，供大于求。2月19日蔬菜加权平均价为每公斤3.59元，去年同期为2.96元，拉高蔬菜加权平均价的主要是大葱、冬瓜、红薯、胡萝卜、扁豆、香菜等几个品种。例如大葱，去年同期供应量为700吨，今年只有200吨，减少71%，批发价格也从去年的每公斤3元左右增加到今年的每公斤10元左右。冬瓜去年同期的供应量为850吨，今年只有 70吨，供应量减少92%，价格从去年的每公斤1.6元上涨到今年的每公斤6.4元。但大白菜、芹菜、茄子、西红柿、黄瓜、豆角、土豆、姜、蒜、西葫芦、菜花等的平均价格都比去年同期低。

响应留京过年号召，新发地市场5800余名商户选择留守市场保供，节后，市场6500多名商户已基本全面返岗，商户们的积极复工使市场蔬菜供应量快速攀升。新发地市场统计数据显示，大年初一市场蔬菜上市量为1.5万吨左右，初八以来新发地市场蔬菜上市量都超过了2万吨，昨天更是达到了2.19万吨，与往年同期相比增加了近一倍。蔬菜的加权平均价也从正月初二的每公斤4.68元，降到昨天的每公斤3.36元。

张玉玺介绍，今年气候条件好，在南方蔬菜丰收的同时，北方因为光照充足，设施蔬菜长势好，供应量也将增加，节后市场蔬菜供应量将保持充足状态，蔬菜价格稳定。

新发地市场猪肉批发大厅也已恢复交易，猪肉价格稳中有降。目前，猪肉上市量已超800头，批发价格从节前的每公斤37.5元至43元下降到每公斤25元至34元。（孙颖）