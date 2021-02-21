2021年1月7日，中国援冈比亚短期抗疫医疗队队员为当地抗疫医护人员讲解呼吸机的操作方法。

中国援冈比亚短期抗疫医疗队供图

“感谢你们的无私奉献和大力支持，我们看到了你们的爱与付出。”冈比亚总统巴罗日前接见中国援冈比亚短期抗疫医疗队时表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中方向冈比亚持续提供技术支持、物资援助和派遣抗疫医疗队，有力支持了当地抗疫工作，充分彰显两国人民深情厚谊。

自去年11月9日抵达冈比亚至今年2月8日回国，中国援冈比亚短期抗疫医疗队举办10多次抗疫座谈、对接7家当地医疗机构、开展理论和技能培训近200人次、组织5次远程学习，从实地调研到人员培训，从防控规划到重症救治，出色的工作获得冈各界高度评价。

在爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院，很多医护人员接受了中国专家的专业医疗培训，拿到了冈比亚卫生部签发的培训证书。“在中国专家耐心细致培训下，医护人员的理论知识和实践能力都大大提升。”该院抗疫主管负责人贾涅说，为了保证培训效果，中国专家与医院就培训计划和实施细节反复沟通，力求全面深入，符合当地需求。

中国专家发挥各自专长，围绕新冠肺炎诊治、护理、院感防护、疾病控制、重症救治等九大主题深入讲解；组装和调试中国捐赠的呼吸机、制氧机等仪器，手把手教当地医护人员使用；与当地专家到病床前会诊，结合临床症状和实地情况提出治疗建议……中国医疗队专业专注的精神赢得冈比亚同行赞誉。“中国医生的帮助让我们医护人员获益匪浅，对今后的工作有了更多信心。”贾涅说。

中国援冈比亚短期抗疫医疗队由中国医科大学附属盛京医院联合辽宁省疾病预防控制中心共同组建。医疗队队长吴兴茂说，在充分调研基础上，医疗队结合当地实际，因地制宜地构建疫情防控体系、优化现有诊疗流程、指导社区筛查，并协助当地卫生部门制定防控策略。其间，医疗队还帮助当地印制抗疫宣传品、对驻在当地的中国医疗队开展防护指导、联系沟通中国—冈比亚对口医院机制建设等。冈比亚卫生官员穆斯塔法说：“中国医生展现了极高的专业素养。”

“中国短期抗疫医疗队具有丰富的抗疫临床经验，帮助我们培训了大量医护人员，规范了医疗中心的防疫流程，建立了疫情监控系统，参与了危重病人的治疗……我们对这些真诚帮助铭记在心，这些经验将帮助冈比亚人民战胜疫情。”冈比亚卫生部长萨马泰表示，冈比亚愿与中方继续加强医疗卫生领域的合作，共同提升两国民众福祉。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 03 版）