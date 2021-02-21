“筑牢健康屏障”（代表委员履职故事）

“面对疫情，我们一直处在应急状态。”记者联系上全国政协委员朱同玉时，他已经连续工作了十几个小时。

去年年初，上海市公共卫生临床中心成为新冠肺炎患者的定点收治医院。作为中心主任，从收治第一批患者起，朱同玉带领职工很快习惯了高强度的工作节奏。

“对于传染病防治工作，我们倡导‘平战结合’。”2015年上任之初，朱同玉就认定公卫中心不是一般性质的医院，承担的责任和使命、面对的患者与普通医院不同，必须要有超强的科研能力、机动能力和综合能力。为此，中心配备了充足的医务人员，建立了相对完善的管理机制，且日常有数千套防护服的物资储备。

为更好救治患者，去年底，中心还成立“新冠科”，将实现专病专收，形成确诊病例全流程闭环管理。朱同玉说，希望通过更好发挥科室作用，进一步提升疫情防控和治疗水平，让常态化疫情防控工作更加科学化、制度化、体系化。

战斗在抗疫一线一年多，对于防疫工作的系统性，朱同玉也有了很多观察。他建议，应该在医院内部开发更多“弹性空间”。“比如说车库和门诊，一旦发生医院封闭的情况，能够迅速改造成医疗区、隔离区、休息区。”朱同玉说，对于医院内部管理，工勤人员的知识培训同样重要。

在忙于抗疫的同时，朱同玉也在记录自己的思考，“希望在实际工作的基础上，提出更多有价值的建议，为人民筑牢健康屏障，为我国医疗事业的发展作出一些贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 06 版）