关于高度近视和病理性近视，你了解多少？

在刚过去的春节假期期间，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院联合人民网·人民健康和康弘药业集团共同启动了高度近视/病理性近视调研暨近视防控科普公益健康跑活动，来自全国的28万余网友在线观看了启动仪式的直播。“希望通过这个项目，能够唤起大家对高度近视和病例性近视的进一步重视。”复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长周行涛教授在直播中说。

启动仪式上，会议主席周行涛、人民健康总经理万世成、康弘药业副总裁倪静分别从学术、社会和公益三个方面对本次高度近视/病理性近视调研暨近视防治科普宣传项目进行了推荐。北京朝阳医院陶勇教授作为特邀嘉宾，在线向广大网友分享了高度近视/病理性近视的科普知识。同时，全国十余位眼科医疗界专家学者也汇聚“云端”，共同启动了近视防控科普公益健康跑活动。

近视防控科普公益健康跑活动启动

周行涛提到，近视特别是高度近视及其并发症严重影响视力，给健康与生活造成诸多不便。然而，公众对于高度近视的认知及重视程度却有待提高。“希望通过此次调研活动，进一步评估我国高度近视患者的自我认知、医务人员的患教情况等，为近视防控治疗提供实实在在的科学支撑。在近视防治与科普上闯出一条新路，做好近视防、控、治，还近视患者清晰明亮的世界。”

陶勇表示，近年来我国近视呈高发趋势，高度近视及病理性近视患者容易引发眼底萎缩、黄斑裂孔、视网膜脱离等系列眼底疾病，且预后效果不容乐观。希望通过此次活动，联合多方平台，进一步普及高度近视/病理性近视的科普知识，控制近视的发生率，减少并发症的发生，携手呵护光明未来。

在本次项目中，人民网·人民健康也充分发挥主流媒体的责任与担当，与康弘药业一道联合全国上百家医院，就高度近视和病理性近视，针对医护人员及患者进行专业的问卷调查和科普教育。万世成表示，此项目将通过多方合作，摸清底数，打牢基础，持续巩固深化我国眼健康事业成效，为国民眼健康“添福增亮”。

合力共为 持续助力国民眼健康

在访谈环节，周行涛表示，我国的近视目前呈现低龄化、重度化以及发展较快的态势。因近视人口较大，很多人常常忽视近视的危害，一般只是把近视等同于“戴眼镜”。事实上，近视也是一种疾病，高度近视不仅是致盲和视力损伤的重要原因，因其具有遗传性，还会影响下一代的健康。医学上，一般把近视度数大于600度的屈光不正叫高度近视，而随着近视度数的增加，眼轴不断被拉长，导致视网膜和脉络膜的变薄，眼底出现病理性改变，则称为病理性近视，严重的病理性近视还会导致失明，影响患者及其家人的生活质量。

所以在周行涛看来，进行此次调研和科普活动，提升社会对于高度近视和病理性近视危害的认知，一是可以减少因认知不足，导致患者错过最佳治疗时机，减少更严重眼疾后果的发生；二是可以唤起更多眼科医生，特别是基层眼科医生的重视，提前高度近视和病理性近视的发现关口，实现眼部疾病的早诊早治工作；三是消除社会对于高度近视和病理性近视患者的歧视，让患者有轻松的诊疗和生活环境，给予患者更多的尊重和呵护。

此外，周行涛认为，除了医院和媒体，全国的医药企业也需要行动起来。近视防治工作，企业应该做到科学精准和常态化。对此， 康弘药业副总裁倪静表示，康弘药业不仅坚持在药物研发、制造和销售领域的专业创新，也勇于肩负起企业的社会责任，积极通过公益基金、科普讲座、送医下乡、学术培训等，以实际行动为国人眼健康贡献自己的力量，用实际行动履行“康健世人，弘济众生”的企业宗旨。

在参与项目规划方面，康弘药业希望通过此次调研结果能够成为病理性近视全国流行病学参考数据，提高学会、眼科医生对病理性近视患教现状的认知，加强对诊疗流程优化的重视，以期最终为指南推荐提供证据。同时，也希望通过与人民网·人民健康的合作，推动调研结果转化为患者教育的资料，在多平台、电子化的传播，提高近视患者、高危人群、普遍人群对病理性近视的认知，定期进行眼底检查，助力相关并发症早发现早治疗。

深入调研，守护“光明”奔向未来

建设健康中国的蓝图里，视觉健康无疑是其重要组成部分，知己知彼，方能百战不殆。对于高度近视/病理性近视的防治，同样也亟需加强公众对于疾病的科学认知。

本次高度近视/病理性近视调研，特地针对医务人员及患者分别设置了不同的问卷，以更好地评估高度近视患者对病理性近视的认知，以及医务人员等对疾病的患教情况、常规诊疗计划制定与执行情况，欢迎大家扫码参与问卷调研。

医生问卷

患者问卷