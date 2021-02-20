就地过年＝就地花钱？哪些因素推动春节消费数据正增长？

据统计，2021年全国有超过1亿人“就地过年”，“就地过年”不仅是一种新的体验，更催生了诸多新的消费现象。购物、餐饮、就近休闲旅游、文化消费等等，这个春节，各地群众消费热情高涨，而据商务部的监测数据显示，春节期间的消费成绩也很不错。如何看待今年春节反映出来的消费数据？

《新闻1+1》连线中国国际经济交流中心首席研究员张燕生，共同关注：就地过年＝就地花钱？

如何看待今年春节消费与2019年相比，是正增长的成绩？

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：这是一个非常好的增长率，跟全球圣诞节的消费情况相比，能够保持正增长，跟2019年相比能保持4.9%的增长率，这是一个相当不错的成绩。去年12月底的圣诞节，绝大部分国家黄金周的消费都是负增长。从这个角度来讲，中国在刚刚过去的春节黄金周中，能从百年一遇的大流行病中恢复起来，这是难能可贵的。

今年春节消费数据正增长，是涨价因素？还是需求快速增长？

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：刚刚过去的这个春节黄金周，既是一个特殊的春节，同时又是一个正常的春节。有一些特殊的点，比如黄金周电影院的票房创历史新高，很多朋友说电影院票价涨得厉害，其中一个很重要的原因就是新冠疫情防控，对每一个影院的人数控制以及座位之间的安全间隔都有更高要求。从这个角度讲，很多涨价因素是由新冠疫情造成的。另一方面，消费也出现了一些新特点，因此很多新消费的价格相对较好。

春节期间新型消费表现亮眼，新的变化代表着什么？

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：2021年的春节黄金周，在我自己看来是一个新30年的开局之年，未来，满足人们日益增长的对美好生活的需要，将是主导消费的一个新趋势。我们可以看到，无论是50后、60后这些进入到老龄化社会的人，还是70后、80后、90后这些社会中坚力量，还是95后、00后、10后的新生代，他们在春节的消费，一方面是在对老人、对父母献孝心，另一方面他们对于擦窗机器人、扫地机器人等人工智能的需要，实际上是代表了新生代对美好生活出现的新需求。

春节消费数据可喜可贺的同时，是否也要保持谨慎？

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：目前消费对经济增长，尤其是对去年新冠疫情影响之下的恢复来讲，还是一个薄弱环节。下一步怎样把三驾马车中的第一动力——消费的作用发挥好，我们需要做更多的工作。从这次黄金周可以看到，消费热点，也就是对经济拉动作用较大、成长性较快的，主要还是反映在健康、医药、人工智能、旅游和新能源汽车等领域。

拉动消费，我们还需要做什么？

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：如何真正使消费成为拉动经济高质量发展的第一动力？我们还有很多工作要做，在需求侧管理和供给侧改革两方面要下更大的功夫。第一方面是怎么提高消费在GDP中的比重？第二方面是怎么解决老百姓消费的后顾之忧？第三方面是95后新生代的新需求痛点，需要我们更进一步地推动创新驱动。

就地过年会不会触发经济就地启动？

白岩松：咱们一直在谈论就地过年，没想到是这么狠的就地花钱。就地过年可能还隐藏着一个好处，就是年后中国经济是就地启动，往年都是过完年出现劳工荒、用工荒等等，有一个缓慢的启动过程。今年会不会因为就地过年导致快速启动，中国GDP增速可能比想象的还要好一点？

中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：这一点非常重要，就地过年带来的就是节后的经济全面恢复，这一点是未来30年驱动中国经济的一个非常可喜的新现象。