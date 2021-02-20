在2月10日的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司司长朱小良表示，经过初步摸排，今年全国36个大中城市，就地过年人数比往年增加了4800多万人。

每一个选择就地过年的人，都有自己的故事，也都为整个社会做出了贡献，都值得被感谢。

祈愿下一个春节，每一个游子，都能与家人共度一个团圆年。

同事之间“抱团取暖”

在确定要留京过年前，在国企工作的张薇向本地同事问了一个遍，“你们北京怎么过年？”因为这是她第一次在北京过年，独自一人不知道这里有什么活动。但同事们的回答并没有让她有更多选择，“北京的同事说，他们除夕到初二去转亲戚，之后就是去庙会什么的，但今年没有庙会，我也没有亲戚可转，我不想除夕一个人孤独地待着。”

许多人选择了和同事“抱团过年”，特别是合做年夜饭。在北京一家事业单位工作的东北人刘浩，住在单身宿舍，所幸留下的同事也不少，大家约定一起做年夜饭，热热闹闹过好年。“长这么大还是第一次在外面过年”。

“在我们老家有接神的习俗，除夕夜零点时分要吃饺子，不过其他地区的同事要初一早上才吃饺子，还有的地方不吃饺子。”对刘浩来说，和天南海北不同习俗的人一起过春节充满了新鲜感，这是之前不曾有的体验。零点的钟声响起，刘浩坚持为自己煮了几个饺子，并打开视频通话，和父母一起度过这个时刻。千里相思网线牵，唯一让刘浩感觉不同的是，此时家里应该是鞭炮齐鸣十分热闹，而五环内的北京则有些安静。

同样是除夕，53岁的山西天镇车站派出所宣家塔警务区民警周彧完成了日常的巡线，为一户孤寡老人包好了饺子，炸好了年糕。快回到警务区时，他看见妻子和孩子在远远和他招手，他已经很多天没有回家了。三口之家的团圆饭，一共有五个人参加，还有周彧管区内某供电所的两名选择就地过年的职工渠旭晨和张红峰，他们一起过了一个除夕夜。

除夕夜和同事抱团度过的，还有来自四川的彝族农民工木洛阿呷。在东莞地铁一号线道滘车辆段项目部，木洛阿呷和其他35名工人围在项目部中央的“坝坝”上，一起和面、擀皮、包饺子、研墨、写“福”、贴窗花、挂灯笼、拉家常，聊风俗。“坝坝”另一边的厨台上，摆满了香肠、腊肉、兔头、东坡肘子、简阳羊肉、郫县豆瓣各式“川味”……

多添一些年味儿

今年是来自甘肃省渭源县的48岁农民工禄刚在福州打工的第四年。2017年，他搭乘东西部扶贫劳务协作的“列车”来到2000公里以外的福州工作。3年多来，他靠自己的双手摘掉了贫困户的帽子，也在年前摘得了“全国优秀农民工”的荣誉。“这几年，我在福州搬烂了25副麻布手套，每月工资收入也从2700元增加到了7000元。”

拿到“全国优秀农民工”奖状时，禄刚和家里人通电话，上大四的女儿对他说：“爸，我为你骄傲。”春节前，他收到了女儿专程从老家寄来的布制手套，这是女儿送给他的第一份礼物。禄刚的手套早已磨出了口子，但女儿送来的手套却依然放在床头，不舍得用。

今年春节，即便在宿舍，禄刚也想尽办法多添一些年味儿，在宿舍门口挂上了福字中国结，也早早给家人寄去了福建的肉松和年糕。他拉着身边同样没能回家过年的工友们拿着公司发放的300元过节补贴，凑“份子”办起了“土味联欢”。在宿舍里，他和工友们吃着家乡的土豆粉，喝着本地的家酿米酒，唱起了甘肃“花儿”，让这个异乡的年依旧过得“年味”十足。

说起老家的年味儿，在深圳地铁13号线深圳湾口岸站项目部的崔强如数家珍：腊月二十八，大伙儿开始忙着蒸包子、蒸馒头、磨豆腐、做粉条，还要炸馓子、麻花、红薯片；春节饭桌上讲究“陕西八大件”，最后一道菜必须是鱼……按照原来的计划，正月初十，他要和妻子张秀洁在老家陕西安康举行婚礼。

刘浩也想尽办法增加一些年味儿，尽管自己只有一个人，但该有的仪式感还是要想办法的。除夕前两天，刘浩就开始忙碌起来，扫房、贴对联，还专门跑到北京牛街购买年货。

期盼明年春节团聚

婚礼推迟，蜜月旅行没有了，但仪式感不能没有。大年初一，崔强为妻子安排了满满的节目。清晨5时，这对新婚夫妇就来到了深圳湾公园，准备看日出。坐在海边上，他们耐心等待着太阳突破海平面。被朝霞映红的半边天，照射着他们的脸颊，红彤彤的，喜庆极了。

看完日出，崔强和张秀洁打算去“喝早茶”，过个“广东年”。十时整，排了近一小时队，夫妻俩总算走进繁楼，喝上了早茶。“露笋虾皇饺、香脆明虾红米肠、榴莲酥等点心，正是广东年的味道。”崔强笑着说。

夜幕降临，一束电子烟花在深圳湾海岸绽放，吸引了路人粉丝的围观。原来，这是崔强为妻子准备了个小惊喜。“老婆，感谢你多年的陪伴，以前过节的时候，忙着工作，现在领证了，蜜月旅行也没能给你安排上，希望我们像这束简单的烟花在深圳这个城市绽放。”张秀洁是个重庆妹子，大年初二，崔强起了个大早，给她做了最爱吃的重庆麻辣香锅，弥补过年没能带她回家的遗憾。

对于新的一年，禄刚也有着全新的期待。“今年我有两个心愿：一是希望大学毕业的女儿也能到福州来，找份好工作；二是希望远在家乡读初三的儿子能考上个好高中。”

张薇期盼着，明年春节能够回家，看见从小带她的姥姥，因为疫情，她今年的年假也没有请成。“这一年里，身边也有不少长辈去世，这让我更揪心，因为知道，一年往往就能见这一面，见一面少一面。”除夕那天晚上，她和姥姥视频通话，面对着镜头，姥姥有些不知所措。“明年我带男朋友回去，您给我把关。”关了视频，张薇告诉自己，长大了就不要哭，但还是忍不住泪流满面，窗外安安静静，没有一朵烟花。