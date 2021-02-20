春节，我在武汉修医院

2月12日正月初一，《工人日报》记者探访武汉同济航天城医院项目工地。一条泥泞的小路通向核心区，车辆穿梭，大型机械设备开足马力，近千名工人加紧施工。“项目7月份就要竣工，赶在今年冬季投入使用。”项目经理刘文昆的胶鞋沾满泥浆，他说，武汉同济航天城医院属于“极限工期”，建设时长只有300天，仅为建相同规模医院的1/3。

五幢拔地而起的大楼已全部封顶，仅历时113天。疫情过后，武汉市兴建“四区两院”七大平战结合公共卫生重点项目，其中同济航天城医院是新洲区首座三甲医院，遇疫情可就地转换，快速变成拥有1000张病床的传染病救治医院。

忙完了，带你们去拍全家福

一年前进驻火神山时，刘文昆和战友们一起创造10天成功搭建院区的奇迹。“当时还下着雪，网友视频云监工的现场就有我。”刘文昆说。“新医院工期太紧张，不能有任何偏差。”会议室摆着沙盘，刘文昆每天睡觉前都要来一遍推演。“我们同设计团队一起通宵熬夜总结火神山医院经验，把‘三区两通道’的设计理念融入新医院建设。”疫情一旦来袭，每幢楼之间的连廊通道可以直接封闭，有效隔离。空气负压、医疗净化、污水排水等系统迅速开启，像战时一般。

数百名“两山”医院的建设者奋战在新工地上。“大臂向左摆，平移270度。”40多米的高空，风呼呼作响，塔吊司机王海波全神贯注地操纵手柄，站在楼下用对讲机指挥的，正是妻子丁莹。

“今年春节还是选择工地上过。”作为妻子，丁莹不仅要完成工作任务，还要照顾爱人的生活。“在塔吊上一待就是10多个小时，时间长了，脖子和腰椎都不舒服。”丁莹每天除了给王海波特大号的不锈钢水壶灌满茶水，下班后还要给他做按摩。

下午5点半，材料员刘仁波点开手机，与老家的亲人视频通话。“孩子一晃半岁了。”女儿的笑容令他动容，一连截屏几张图片放入收藏夹。去年1月28日，妻子怀孕4个月的刘仁波赶赴火神山医院现场支援，几位同事由于连续下雨、通宵加班病倒在一线。“这波高峰期忙完了，带你们去拍个全家福。”连续两个春节都在工地上的刘仁波眼眶有些湿润。他向妻子保证，休年假时，一定回去好好陪陪家人。

“忙碌了一年，今天早点收工。”夜幕降临，项目党支部副书记潘海亮喊大伙儿去聚餐。“与去年相比，今年的春节年味更足。”项目部食堂里，工人们和前来团聚的家属一起，南北各地的工友们各显身手拿出好菜。

跑赢时间，时间就是生命

张飞忙不迭地赶往光谷同济儿童医院施工工地。作为工地负责人，他在儿童医院需要完成的是，对现场外脚手架、模板架体等重大危险源的隐患排查、作业人员安全教育和施工质量抽检。

这样的节奏，张飞并不陌生。用700多天带领团队完成10.5万平方米医院的建设，是一项非常艰巨的任务，精确到天，每天的工程量再细分到每一分钟里。这将是一所平战结合的医院，平时，能正常接诊患儿；战时，能作为成年患者的救治中心。“这就要求医院能兼顾成人、儿童的实用之需。”张飞说。许多细节的构想在他心中翻腾了一遍又一遍。哪怕只是护士操作台、病人盥洗室……也都是一遍遍推翻，又一遍遍重来。在张飞的办公室里，堆叠着一摞摞的图纸，“战时，我们建造的医院要能跑赢时间，因为时间就是生命。”这句话来自一年前的感触，当时他参加武汉光谷同济医院的改造。“那时，深切感受到时间就是生命，必须争分夺秒，才能跑赢病毒。”

在儿童医院内，矗立眼前的还有一幢8层高的停车楼，这是湖北省内首座超大规模停车楼。大楼平时是停车楼，战时可以迅速转换为医院的物资储备库。防火卷帘门平时用作消防防火，战时可以放下来作为方舱医院隔墙；全楼无障碍设计，方便医疗车辆转运；通透式结构设计平时可改善停车楼内照明、通风和消防，战时可用于病患人员的集中筛查点，大大降低室内门诊扎堆筛查时的交叉感染风险。

来之不易的团圆饭

热腾腾的饺子，高高挂起的红灯笼，激动振奋的歌声。小年夜，云景山医院机电总承包管理部职工和工友们，在工地包饺子、秀才艺、吃年夜饭。他们中大多数人，去年此时正奋战在雷神山。而今年，因承担武汉市云景山医院项目的冲刺期，他们再度选择了留守工地过年。

按照湖北省总工会启动的关爱外来务工职工就地过年专项行动，公司工会特意为工友们准备了丰盛的年夜饭。

曾在两山医院工地奋战78天的工人钟巍巍说，经历战疫，才知道这顿饭的格外不易。他跟父亲、哥哥三人都是有经验的水电工，去年春节前夕，得知雷神山医院建设人手紧缺，父子三人连夜踏上征程，三人所在班组负责室外水电网作业，赶工期，吃住在现场，困了就在施工现场打个盹。平日至少80人共60天的工作量，班组60人不到10天就交付了，为抢救患者赢得宝贵时间。

去年底，钟巍巍所在的中建三局一公司再接到任务，建设武汉市规模较大的云景山医院。工期紧迫，有上千名工人留在项目部过春节，其中就包括钟巍巍和哥哥钟欣欣。“一辈子能有几次在危急关头挺身而出，我们为参与两山建设感到自豪！”饭桌上，钟巍巍举起酒杯对工友们说：“来来来，兄弟们一起干杯！”

工友们十八般才艺，样样精通，有人大展歌喉，有人朗读自己写的诗歌，还有人在活动板房上绘制栩栩如生的牛年漫画。“我们不能回家团聚，但项目工地就是我们的家，我们都是彼此的家人！”年夜饭的现场，公司工会发送年货大礼包。考虑到邮寄不便，还特意请来快递员上门，为工友们免费寄送年货回老家。“我给河南老家的老母亲寄了一床棉被，让她过个暖和的新年。”工友李德志决定留在项目过年。

年夜饭现场，最幸福的工友莫过于新婚一个月的项目部职工张正鹏。

年夜饭还未开席，主持人就宣布要推出一位“神秘嘉宾”。坐在第一桌的张正鹏，突然激动地站了起来，原来新婚妻子宿亮“从天而降”。去年12月举行完婚礼后，张正鹏就立即赶回云景山项目工地。他原以为跟新婚妻子的第一个新年无法团聚，没想到公司工会将他的新婚妻子从西安接到了武汉，给他一个惊喜。