北京周末暖意十足 明天最高温18℃将创今年来新高

预计，今明两天(2月20日至21日)，北京以多云天气为主，白天暖意明显。明天最高气温将上升至18℃，创今年以来新高。下周一开始，新一股冷空气将影响北京，气温开始下降。

昨天，北京升温明显，南郊观象台最高气温达到16.6℃。同时，昌平气象站20.8℃、霞云岭气象站20.3℃，均突破2月中旬历史同期极值，暖意融融。

北京周末暖意十足 明天最高温18℃将创今年来新高北京今晨蓝天“在线”。

今明两天，北京以多云天气为主，昼夜温差大。北京市气象台今晨06时发布天气预报，预计，今天白天晴转多云，北转南风二三级，最高气温16℃；夜间多云间晴，南转北风二级左右，最低气温2℃。

明天最高气温将进一步上升至18℃，创今年以来新高，最低气温2℃，昼夜温差超15℃，公众请注意及时增减衣物，谨防感冒。气温回升，很多河湖表层冰面薄厚不均，切勿滑野冰。此外，近期北京空气干燥，需注意补水保湿和用火用电用气安全。

下周一开始，新一股冷空气将影响北京，天空云量增多，气温骤降。23日至24日最高气温将降至4～6℃，夜间最低气温也将再回冰点以下。公众请注关注天气变化，适时调整着装。