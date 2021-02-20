文旅消费成夜经济增长新支点

春节期间，广东文旅夜经济强劲复苏，灯光夜色里的广式年味吸引着市民游客。来自广东省文化和旅游厅的数据显示，据初步测算，2021年春节假期（2月11-17日），全省共接待游客3964.3万人次，其中接待过夜游客953.4万人次，占比24%。

夜游经济是促进各地发展的热门话题。在广东，居民更是素有夜生活的传统，现代文旅孕育较早。春节期间，夜间文旅活动和消费，呈现出蓬勃发展的态势，不断激活夜间经济的新潜力。

夜景观 各式灯光秀展现广东魅力

“美呆了！”除夕夜，广州塔AR灯光秀刷爆朋友圈，第一次在广州过年的研究生小海，被这场灯光秀震撼了。“今年没有回黑龙江过年，心情有点低落，但是在广州过年之后发现，原来可以这么精彩！”在琶醍喝啤酒看夜景，三五同学相聚，小海在此感受到了欢乐和暖意。琶醍，正是广州潮流夜生活的地标之一，已经成为市民游客看夜景、感受广州夜生活的一部分。

珠江烟波接海长，春潮微带落霞光。船上看广州，是外地游客夜游广州的首选。春节期间，广州客轮公司推出了“听见花开”系列主题游船，满载鲜花。不少市民游客在“随上随下”“多点停靠”的游船上感受欢乐的花花世界，“坐花船、赏年花、游花城”成为了夜游广州的热门之选。

夜景之美，不得不提潮州的古城夜景。在古城外的韩江上，由7000多组LED灯组成的灯光秀，将广济桥、笔架山映衬得光彩夺目，令市民游客流连忘返。不少游客为了看灯光秀，选择在潮州古城住上一晚，从而带动住宿、餐饮、购物等旅游相关产业蓬勃发展。

夜体验 夜间文旅活动受年轻游客青睐

夜游经济，不仅限于赏夜景。在长隆，景区为游客打造了“白天游主题公园、夜间看马戏、晚上入住动物主题酒店”精品旅游路线，长隆野生动物世界、长隆欢乐世界、长隆国际大马戏等各大主题公园为游客准备了精彩纷呈的牛年春节主题活动，为游客提供全天候的消费选择，促进夜间消费。

除了长隆，深圳欢乐谷、深圳野生动物园、珠海狮门娱乐天地等景区，春节期间人山人海。其中，珠海狮门娱乐天地作为全球首个狮门影业国际电影主题乐园，在春节期间开启“超时空不夜城”春节主题活动，以“元气”+“潮玩”为核心，全新升级了极具特色的“元气大挑战”活动，并开展垂直立体沉浸式的互动巡游，给市民游客带来一场场视觉盛宴。

在广州，永庆坊举办了以“朝叹晚蒲，拥抱新年”为主题的新春系列活动，丰富城市居民的假期生活，展现出不一样的“老城市，新活力”。特别值得一提的是“永记牛市”市集活动，50多个年轻活力的摊位有序分布在永庆坊一期、二期的街头巷尾，聚集了广州各种文创产品，内容涵盖国潮、手工、艺术、互动体验等，大多数是原创的品牌，摊主以“90后”为主。活动从白天持续到晚上，喜庆的灯笼与璀璨的花灯相互辉映，吸引了众多市民尤其是年轻人前来打卡。

■观察

加快多种业态融合 打造夜消费集聚区

自2001年以来，广东省旅游业总体收入呈现持续稳步增长趋势。自2016年突破万亿元大关后，2019年广东全省旅游业总收入达到15158亿元。近三年旅游业总收入年增长率逐年有所降低，说明广东省旅游业总收入虽保持增长但增速放缓，旅游业的发展必须要进入提质增量阶段。

对比2017—2019年间全省各地市消费数据，文化消费呈现出逐年增长的趋势，头部城市包括广州、佛山、东莞、深圳、珠海，人均全年消费数据均大于3526元。以今年春节电影票房为例，灯塔专业版数据显示，广东2月11日至17日电影票房（含服务费）8.57亿元，全国占比10.99%，与2019年春节档同比增长34.82%，增长幅度高出全国2.67%。

节前，由广东省旅游规划和营销协会、华南理工大学和南方日报联合开展的广东文旅消费调研初步结果显示：总体而言，广东省大部分地市重视夜间经济的发展，但居民及游客的夜间消费主动性、积极性不高，消费潜力有待激发。珠三角城市的夜间消费活动较丰富，部分地市夜间经济发展较为滞后，夜间消费氛围不浓厚。商圈、商业街区的夜间消费较为活跃，但夜间消费尚未规模化、集约化发展，夜间消费业态有待丰富。

华南理工大学旅游发展与规划研究院教授、博士生导师江金波指出，大力发展夜间文旅对推动夜间经济发展具有重要的意义。由于广东温润的气候以及历史文化传统，夜间经济一直较为发达，应在此基础上进一步采取夜间经济发展措施，依托珠三角主要商圈和特色商业街区，通过出台夜间出行便利政策、派发文旅惠民消费券、丰富夜间消费业态等具体做法，促进夜间经济快速发展。

他建议，未来需不断加快商业与文化、旅游、休闲等不同业态的紧密融合，打造夜间消费场景和集聚区，培育“夜生活·粤精彩”品牌，刺激夜间文旅消费，大力发展夜间经济。（蔡华锋 周人果）