7天假期，南京市妇幼保健院迎来223名新生儿

记者昨日从南京市妇幼保健院获悉，农历春节七天假日，有223名金牛宝宝在该院产房降生，男女生的数量相当，还有一对双胞胎小公主。最应景的宝宝小名叫“犇犇”。

从大年三十到初六，在南京市妇幼保健院产房，准妈妈们顺产产下223个牛宝宝。最大的是一名男宝宝体重达4240克；而最小的也是小男生，仅1040克。金牛宝宝中有一对双胞胎，是2300克和2610克的女孩子。

迎着新春喜洋洋出生的金牛宝宝们小名也都不同凡响。记者了解到，最应景的小名当属“犇犇”，六头小牛充满着父母对于小宝贝的美好祝福。而一对同为三十岁的新手爸妈则为宝宝起名“立立”，意味“三十而立”之年孕育的爱情结晶，既是纪念，更是期许。

春节期间，几位二胎妈妈让产房助产士张一鸣印象深刻。有的妈妈宫口全开后，仅花了十几分钟就生下来宝宝。而头胎妈妈31岁杨女士（化姓）在张一鸣的陪护下，花了整整三个小时才生下宝贝。张一鸣告诉记者，有些孕妈妈平时不运动，平时做仰卧都困难，腹部力量比较差，这部分孕妈妈的产力比较弱，“生产时使不上劲，产程就相对拉长。”在张一鸣帮助下，杨女士尝试了各种的自由体位，比如坐分娩球、摇摆骨盆，蹲位、侧卧位用力等方式，最后顺利生产了6斤重的女儿。“生下宝宝的瞬间，我们所有人闪着泪花。”

28岁的张一鸣已从事助产工作7年。7年时间经她之手，已接生近2000个孩子。尽管接生了这么多宝贝，每次有新生命降临还是让张一鸣心头颤动，感慨母爱的伟大。这个春节，张一鸣和同事们又一次坚守岗位。大年三十的凌晨，张一鸣值守了鼠年最后一个夜班，她和同事们接生了十几个宝宝，每当看到宝宝平安降临，心头满足感油然而生，“感受到助产士的价值。”工作的前三年，她都是坚守在工作岗位上跨年。今年春节，写得一手好字的她亲手写了一副春联贴在了产房的门口。