能用药物控制高血压的患者原则上可接种疫苗

北京市卫健委昨日发布消息，2月18日0时至24时，本市无新增本地新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；治愈出院1例。北京已经连续20天本地零新增。为筑牢新冠病毒免疫屏障，本市多区已陆续启动新冠疫苗自愿免费接种工作。昨日，北京市疾病预防控制中心也发布科普帖，针对市民关心的新冠疫苗接种有关问题进行解答。

北京青年报记者注意到，北京市疾控提醒，按照说明书要求，当患有药物不可控制的高血压时不得接种新冠疫苗。但患高血压、在药物维持血压正常情况下，原则上可以接种新冠疫苗。

接种新冠疫苗可能会出现什么不良反应？对此，市疾控表示，根据国务院联防联控机制召开的新闻发布会公布的内容，常见的不良反应主要包括以下几方面：头痛发热，还有接种部位局部的红晕，或者出现了硬块，另外还有一些人有咳嗽、食欲不振、呕吐、腹泻这样一些常见的不良反应。

接种新冠疫苗后出现不良反应怎么办？对此，市疾控表示，接种对象完成接种后，应在接种现场留观30分钟方可离开，现场工作人员会告知受种者接种新冠疫苗常见不良反应、注意事项、后续健康状况观察、处置建议以及联系方式等。回家后出现不良反应相关症状，应报告接种点工作人员，必要时及时就医。

常年吃药、患有高血压的人可以接种新冠疫苗吗？对此，市疾控表示，新冠疫苗说明书中的禁忌包括：严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压（收缩压≥140mmHg，舒张压≥90mmHg）、糖尿病并发症、恶性肿瘤等。因此按照说明书要求，药物不可控制的高血压不得接种新冠疫苗。但患高血压，在药物维持血压正常情况下，原则上可以接种新冠疫苗，具体请按临床医师医嘱执行。

现场

海淀区累计接种新冠疫苗84万剂

北京青年报记者从海淀区获悉，自1月1日启动新冠疫苗接种以来，截至2月18日17时，海淀区累计接种840114支，其中第一剂586124支，第二剂253990支，累计接种量全市第一。下一步，海淀区将强化第二剂接种工作的组织统筹，确保如期接种；加强对应接未接第二剂人员的动员，提升第二剂接种率。

据了解， 为做好疫苗接种工作，海淀区在全区29个街镇分别设立临时接种点，每个接种点可日均接种1500人以上。同时，结合海淀区科技园区多、高校多的特点，对可以设置内部临时接种点的单位，采取上门服务方式展开新冠疫苗接种工作。春节期间，海淀区新冠疫苗接种工作“不打烊”，除夕至正月初二，有五所二级及以上医院接受预约接种。正月初三至初六，全区有序开放17个街道集中接种点位，由相关街道组织居民前往接种。（记者 蒋若静）

文/本报记者 王斌 通讯员 王兴辉

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昌平22个镇街开放31个接种点

北京青年报记者从昌平区获悉，自昨日起，昌平区疫苗接种22个镇街31个接种点全面开放。凡年龄在18-59岁的北京市常住居民，都可以免费接种新冠疫苗，符合接种条件的居民可联系所在村（居）委会报名，由村（居）委会统一安排去本辖区所在的疫苗接种点接种。接种人员需持本人身份证，经过预检、健康询问、知情告知等多个环节确认信息无误后方可进行新冠疫苗接种。

据了解，昌平区制定了新型冠状病毒疫苗接种实施方案，方案对镇街及各部门责任、疫苗选择、接种能力保障、疫苗配送及接种物资准备、不良反应监测与应急处置等进行了具体安排。昌平区疫苗接种组织实施以镇街为单位，以社区（村）为网格单元，采取“团队+个人、定点+上门、集中+补漏”多种方式。据统计，2月11日至2月17日，全区共接种疫苗近1.3万人。

文/本报记者 李泽伟

石景山启动疫苗接种预登记工作

石景山区春节后重点人群新冠疫苗第二剂集中接种工作正有序开展，石景山区体育场接种点位19日接种1800余人次。同时，石景山区新冠疫苗接种预登记工作已全面启动。石景山区域内18至59岁居民可自愿预约接种新冠疫苗。

北京青年报记者了解到，自石景山区新冠疫苗接种工作开展以来，各工作小组履职尽责，各成员单位密切配合，疫苗接种人员组织、点位设置、医疗保障、流程规范、物资配备等工作安全、高效、有序。在石景山体育场接种点，多位接种者表示接种完第一剂疫苗后身体都没有出现不良反应，整个接种过程非常流畅，现场医护人员热情细心。目前，石景山区正在逐步开放更多接种点位置，不断增强接种能力，全力做好重点人群疫苗接种工作。文/本报记者 刘婧

房山通报96家防控不到位企业

根据本市相关防疫要求，房山区市场防疫工作组在全区范围内持续开展监督检查。日前，房山区市场监管局、房山区城管执法局、房山区文化和旅游局通报了检查中发现的相关问题。北京青年报记者注意到，此次通报共涉及96家企业，包括超市、美容院、酒店、汽修厂等，发现的问题主要包括一米线模糊、扫码测温不规范、消杀记录不全等。

据了解，为全力做好疫情防控工作，房山区市场防疫工作组持续加强商超、农贸市场、餐饮食堂等人员密集场所疫情防控检查力度，严格督促相关市场主体落实疫情防控责任，对防控措施落实不到位的企业及时责令整改并予以公示，对情节严重的企业予以立案查处，努力确保辖区企业主体全面严格落实好疫情防控责任。文/本报记者 刘婧