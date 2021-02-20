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改变命运？消灾避祸？收费越贵，项目效果越好?

揭秘网红“塔罗牌占卜”敛财术

黄浩铭、陈一帆

2021年02月20日08:12 来源：广州日报

感觉迷茫，“塔罗牌占卜”可“预知未来”；运气不佳，“冲花凉”可“时来运转”……记者近日调查发现，时下热门的社交媒体平台上，“塔罗牌占卜”十分火爆。一些商家以改变运气、消灾避祸、祛病解忧等为噱头，收费动辄成千上万元，通过搞“洋迷信”牟取暴利。

“塔罗牌占卜”流行网络，线上线下互动花样繁多

记者随机添加了一个从事“塔罗牌占卜”的微信号。对方称，可根据个人需求设计专属牌阵，单次占卜需要298元；还可根据客户需求做仪式改变运势，每天一次，单次收费199元，难度越大需要持续的时间越长。

一些商家还开了实体店，线上线下互动。去年年底，南宁市市场监管局接到群众举报，兴宁区青云街一家“命运塔罗”店铺涉嫌从事迷信活动、发布宣传迷信广告。南宁市市场监管局公平交易稽查局科员黄泳信表示，该店铺涉嫌发布宣传迷信广告，违反了广告法有关规定。根据广告法，市场监管部门可以对这家店铺处20万元以上100万元以下的罚款，情节严重的，可以吊销营业执照。“对于这类发布宣传迷信广告的行为，市场监管部门可以根据广告法的相关规定进行处罚；如果涉及利用迷信活动诈骗钱物，建议受害者向属地公安机关报案。”黄泳信说。

组织者普遍文化素质较低，法物卖多少钱全靠“忽悠”

记者调查发现，不少从事“塔罗牌占卜”的所谓的“师傅”“大师”自称师承国外且经验丰富，但实际上其身份、经历等根本无从考究。“我们调查中发现，一名主要组织者只有初中学历，既无专业背景也无海外工作经验，看到这行能赚钱，才从个体户转行做这个。”一位执法人员表示。

一个声称提供“转运、控灵术、占卜”等咨询服务的微信号介绍，举行一场所谓的“桃花朵朵”法事1.68万元，点一组“莲花灯”1592元，一块掩面佛牌售价3800元。销售者声称，这些项目有改变命运、消灾避祸等功效，还可根据客户具体需求提供对应项目，收费越贵的项目效果越好。

知情人表示，这些物品成本极低，有些售价上万元的佛牌，其实是镀金材质，成本最多几百元，卖多少钱全看销售员的个人“忽悠”能力。

青云街被查处的“命运塔罗”店铺的销售账单显示，仅一个半月时间，该店就有13万余元的销售额。

中国社会科学院社会学研究所研究员潘屹表示，“塔罗牌占卜”等不过是披着“洋外衣”的迷信活动，无论花样如何翻新，本质上都是利用人们的迷信心理实施敛财。

北京市炜衡（南宁）律师事务所律师黄宇建议，在相关法律中应进一步明确和规范利用网络传播迷信信息进行经营行为的管理和处罚措施。另外，网络平台应承担相应的社会责任，加强对网络账号的审查和日常监管，对涉嫌宣扬迷信或诈骗钱财的活动，应立即关停账号、冻结账款，并将有关情况报告监管部门予以进一步查处，保障民众的利益。

(责编：董童、杨迪)


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