疫情防控不能“打盹”

今年春节前夕，全国各地为防控疫情严阵以待，充分做好各项准备。让人欣慰的是疫情持续向好，大家都度过了一个喜庆温馨的春节。这当然是人们求之不得的好事，但外防输入、内防反弹的这根弦我们仍需绷紧，一点不能放松，否则，稍有不慎疫情就可能出现反弹。

但是，随着疫情持续向好，一些人的自我防护意识明显淡化，不但拜年时不戴口罩，而且进出人员密集的公共场所也不戴口罩。笔者注意到，在一些社区虽然设置了疫情检查点，但有时候却对访客亮起了“绿灯”，有些没有出示健康码的也让进来了；还有一些社区，不少年龄较大的人在室外扎堆打扑克、下象棋，还有很多人围观，这些都是要不得的。

疫情防控是一场关乎广大人民群众生命安全和身体健康的硬仗，和每个人的切身利益都息息相关，越是疫情持续向好，越应该提高警惕，不能心存侥幸。人人都应树立持之以恒做好常态化防控的思想时刻绷紧弦，一点都不能懈怠。