返京旅客登机前将查验7日内核酸证明

春节假期结束之后，大兴机场航班量及客流量逐步提升。大兴机场提示返京旅客，按照北京市疫情防控要求，自1月28日至3月15日期间，国内低风险地区人员进返京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。目前，航空公司或者始发地机场将在进返京旅客登机前查验7日内核酸检测阴性证明。

2月11日（除夕）至17日（正月初六）春节7天假期，大兴机场总体运行安全、平稳、有序，节日期间累计完成旅客吞吐量13.79万人次，保障航班1672架次。

大兴机场高度重视春节假期保障工作，精心谋划，提前部署，做好各项防疫、旅客服务安排，持续加强旅客测温、健康码查验等工作，严格执行高频次环境及设备设施消毒处理；关注老年及特殊旅客群体帮扶，积极推进“无纸化”出行，强化服务热线、APP及小程序等多渠道问讯服务保障，确保为旅客提供安全、高效、便捷的出行体验。特别是针对降雪、大雾等特殊天气，将进一步优化协调机制，全面做好航班延误的各项预案，确保信息告知渠道畅通和物资供给充足。

大兴机场特别提示广大旅客，由大兴机场出发，进入航站楼时需配合完成体温检测及健康码查验，值机环节航空公司将根据目的地疫情防控要求做进一步核验，请在出发前咨询航空公司及目的地机场，确认是否需要出具核酸检测证明等相关材料。

记者另外了解到，对于乘坐火车进京旅客，核酸检测阴性证明的查验工作由地方疾控部门负责在进站前办理，车站负责配合工作。（李博 倪智乾）