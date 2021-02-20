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寒假校外线上培训热度不减 专家：报网课不要盲目跟风

2021年02月20日08:05 来源：北京日报

　　“为了让孩子放假在家也保持学校作息，我给他安排了一周5天的网课。”春节假期刚过，初一学生家长徐琳就给儿子“打包”报名了多个校外培训机构的线上课程。今年寒假，线下培训暂停，线上培训成为家长的首选，其中也不乏盲目跟风报班、追求课程数量的现象。对此，专家建议，家长要充分了解孩子的需求，根据孩子特点，科学选报网课。

　　“提前放假，加上春节假期孩子也处于放松状态，节后我们上班了，孩子在家也要‘收收心’。”徐琳说，为孩子选择的网课都是他相对薄弱的学科，“利用开学前这段时间充充电，起到巩固和加强的作用。”记者注意到，家长多是希望借助线上课程帮孩子找回上学的状态。肖女士的女儿桐桐今年上小学二年级。从下周开始，桐桐就要按照妈妈制定好的课程表上课：一周8节课，每天1至2节课，每堂课30分钟；除了线上一对一外教口语练习，还有线上英文绘本阅读、数学思维培训和一对一美术直播课。

　　初三、高三毕业年级的家长，选择让孩子上网课目的在于计划利用寒假最后几天来“冲刺”。谢女士是初三学生家长，她给孩子选择了数学、物理、化学三门功课的线上辅导课程。“孩子班上不少学生都报了网课，我们也不能落下。”

　　记者从多家校外培训机构了解到，受疫情影响，寒假期间线下培训暂停，线上培训热度不减，报名人数可观，数学、物理、英语等热门学科，基本上开班一周后就报满。北京雷锋小学校长魏航英提醒家长，趁着开学前帮着孩子“收收心”、找回上学的状态，想法是好的，给孩子适当报一些课外的网课也未尝不可。“但很多家长盲目跟风，有的孩子顺从家长安排应付事，到头来孩子没学到什么，反而会产生倦怠心理。”魏航英说，假期里，学生应该合理安排自己的时间，文理搭配、文化类与兴趣爱好交叉安排，同时适当增加体育锻炼和户外活动。家长要与孩子交流沟通，充分了解孩子的需求，帮助孩子制定科学合理的假期安排，更好地迎接开学。（李祺瑶）

(责编：董童、杨迪)


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