春节假期才过，不少市民又开始忙着挑元宵，准备选出最钟意的留到正月十五。记者从护国寺小吃总店了解到，假期中就有不少顾客打电话咨询元宵外卖和口味等信息。为方便大家购买，店里特意将元宵按照15个一盒、30个一袋提前进行分装，并提供外卖平台销售、预约分时段领取、三公里内免费配送等服务，受到市民欢迎。

在各种口味的元宵当中，鲜榴莲现打馅、现摇现售的元宵已成为护国寺小吃总店每年的“元宵名片”，不少顾客都冲着这口儿专门前来。护国寺小吃总店经理王新梅介绍，目前单店每天元宵外卖销量在四五百斤左右，其中榴莲馅元宵占到一二百斤。“几乎一上午就卖光了，建议大家提前打电话预订。”

随着元宵节临近，店里元宵现摇现售的工作量随之增大。“到了元宵节前两天，师傅们早上五六点钟就得开始摇元宵，元宵外卖销量也会直线上升，预计超过一千斤。”王新梅说。

除了榴莲馅元宵和黑芝麻、巧克力、山楂等传统口味元宵之外，今年护国寺小吃总店还新添花生钙奶口味的元宵，以及元宵外面裹上炒豆面的新吃法。

不光护国寺小吃总店、阜成门店、地安门店等店，今年鸿宾楼、烤肉宛、烤肉季、砂锅居、柳泉居、又一顺、西来顺、玉华台等老字号也都提供元宵外卖，方便市民购买。峨嵋酒家的汤圆今年同样走俏，目前外卖已售出9成，仅剩少量存货。“为了让大家能在正月十五吃上峨嵋汤圆，我们还会再零散制作一批。”峨嵋酒家连锁店总经理张玉明说。（ 杨天悦）