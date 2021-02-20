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税务总局增值税发票数据显示

春节期间消费持续活跃 餐饮服务销售收入增长较快

2021年02月20日08:02 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京2月19日电　（记者汪文正）国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，今年春节期间（2月11日-2月17日），全国居民消费市场持续活跃，全国批发零售业销售收入同比增长27.9%。其中，医疗医药、服装鞋帽、化妆品及卫生用品等消费增速较快，分别增长35.7%、31.1%、38.4%；文具等文化用品、肉禽蛋奶等生活必需品、高端消费珠宝首饰消费较为稳定，分别增长20.2%、10.6%、18.8%。

　　春节期间，部分快递企业提出“春节不打烊”助力商品消费，邮政快递服务消费增长43.7%。国内餐饮服务销售收入同比增长358.4%，比2019年春节增长5.4%，其中茶馆服务、正餐服务、小吃服务实现较快增长，增幅分别为473.3%、421.5%、253.6%，餐饮配送服务、快餐服务保持稳步增长，增幅分别为148.7%、26.1%。

　　据统计，文体娱乐业销售收入同比增长117.1%，其中群众文体活动增加带动文化艺术服务同比增长111.6%，室内娱乐及市郊休闲观光活动活跃带动娱乐服务同比增长128.7%，体育健身热带动体育服务同比增长77.4%，游乐园等旅游娱乐服务同比增长57.4%。

　　国家税务总局表示，今年春节期间，各地税务部门全力满足纳税人缴费人办税缴费需求，努力做到“办税缴费‘不打烊’、宣传辅导‘不断线’”，下一步将用更优税收服务帮助企业扩就业、稳生产、保供给、促发展。

(责编：崔元苑、杨迪)


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