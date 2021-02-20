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“四个最严”要求专项行动查办涉食品安全违法案件28.48万件

2021年02月20日08:02 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京2月19日电　（记者孔德晨）2月19日，最高人民检察院、国家市场监督管理总局和国家药品监督管理局联合发布15件落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动典型案例。

　　据初步统计，开展专项行动期间，全国市场监管部门查办涉食品安全违法案件28.48万件，罚没款27.25亿元；药品监管部门查办药品、化妆品和医疗器械领域违法案件10.77万件，罚没款18.40亿元；检察机关批准逮捕涉食品药品安全犯罪案件3945件7298人，起诉8791件17066人。

　　国家市场监管总局有关负责人表示，下一步将进一步落实“四个最严”要求，突出重点领域，大力惩治保健食品领域非法添加、虚假宣传违法犯罪，满足人民群众保健需求，深入开展网络违法违规售药和化妆品“线上净网线下清源”专项整治，维护药品、化妆品网络消费安全。

(责编：崔元苑、杨迪)


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