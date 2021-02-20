人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

首批科兴新冠疫苗运抵香港

2021年02月20日08:01 来源：人民网－人民日报

　　新华社香港2月19日电  供港首批100万剂科兴控股（香港）有限公司的新冠疫苗，19日下午运抵香港。

　　当日17时30分许，载有科兴疫苗的航班降落香港国际机场，随着舱门缓缓打开，装载疫苗的货柜箱被陆续卸载，并由专门人员和车辆送往指定地点进行储存。

　　香港特区政府公务员事务局局长聂德权、食物及卫生局局长陈肇始等特区政府官员，以及香港中联办副主任仇鸿等到机场迎接。

　　香港将于2月26日启动新冠疫苗接种。特区政府共订购了三款共2250万剂新冠疫苗，足够满足全香港市民的需要。除首批100万剂科兴疫苗外，另外100万剂复必泰疫苗（复星医药/德国药厂拜恩泰科的新冠疫苗）预计于2月底前运到香港。

　　香港特区行政长官林郑月娥18日已通过社交媒体表示，她将会接种内地研发和生产的新冠疫苗。

　　陈肇始18日根据有关规例，认可科兴控股（香港）有限公司的新冠疫苗在香港作紧急使用。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月20日 07 版）

(责编：崔元苑、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻


健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn