首批科兴新冠疫苗运抵香港
新华社香港2月19日电 供港首批100万剂科兴控股（香港）有限公司的新冠疫苗，19日下午运抵香港。
当日17时30分许，载有科兴疫苗的航班降落香港国际机场，随着舱门缓缓打开，装载疫苗的货柜箱被陆续卸载，并由专门人员和车辆送往指定地点进行储存。
香港特区政府公务员事务局局长聂德权、食物及卫生局局长陈肇始等特区政府官员，以及香港中联办副主任仇鸿等到机场迎接。
香港将于2月26日启动新冠疫苗接种。特区政府共订购了三款共2250万剂新冠疫苗，足够满足全香港市民的需要。除首批100万剂科兴疫苗外，另外100万剂复必泰疫苗（复星医药/德国药厂拜恩泰科的新冠疫苗）预计于2月底前运到香港。
香港特区行政长官林郑月娥18日已通过社交媒体表示，她将会接种内地研发和生产的新冠疫苗。
陈肇始18日根据有关规例，认可科兴控股（香港）有限公司的新冠疫苗在香港作紧急使用。
《 人民日报 》（ 2021年02月20日 07 版）
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