浙江义乌快递“春节不打烊” 助力新春“开门红”

19日记者从浙江义乌邮管局获悉，今年2月11日-17日，春节7天假期义乌快递业务量达2078.75万件。

这个春节，义乌落实政策鼓励外来建设者留在本地过年，义乌多家快递“春节不打烊”助力春节“开门红”。据不完全统计，春节期间，义乌全市有300多个网点正常营业，有4000多名一线业务员坚守岗位。

在“中国网店第一村”青岩刘村，400多家网店以及多个快递物流点，春节期间为保障全国“剁手族”居家过年“火力全开”。

“春节期间单量明显越来越多。”来自河南的快递小哥李光宇说，有五花八门的网购物品，也有满载乡愁的“年味包裹”，虽然工作量大了，但是心却很充实，“送一份快递也就是送一份团圆。”

据悉，今年1月，该市快递服务企业业务量完成73482.2万件，同比增长182.1%；业务收入完成19.5亿元，同比增长119.2%；义乌市邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成20.5亿元，同比增长105%；业务总量完成52.9亿元，同比增长153.2%。(记者 奚金燕)