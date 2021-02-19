人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

浙江义乌快递“春节不打烊” 助力新春“开门红”

2021年02月19日16:49 来源：中国新闻网

19日记者从浙江义乌邮管局获悉，今年2月11日-17日，春节7天假期义乌快递业务量达2078.75万件。

这个春节，义乌落实政策鼓励外来建设者留在本地过年，义乌多家快递“春节不打烊”助力春节“开门红”。据不完全统计，春节期间，义乌全市有300多个网点正常营业，有4000多名一线业务员坚守岗位。

在“中国网店第一村”青岩刘村，400多家网店以及多个快递物流点，春节期间为保障全国“剁手族”居家过年“火力全开”。

“春节期间单量明显越来越多。”来自河南的快递小哥李光宇说，有五花八门的网购物品，也有满载乡愁的“年味包裹”，虽然工作量大了，但是心却很充实，“送一份快递也就是送一份团圆。”

据悉，今年1月，该市快递服务企业业务量完成73482.2万件，同比增长182.1%；业务收入完成19.5亿元，同比增长119.2%；义乌市邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成20.5亿元，同比增长105%；业务总量完成52.9亿元，同比增长153.2%。(记者 奚金燕)

(责编：张文婷、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻


健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn