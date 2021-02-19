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辽宁省养老保险参保人数已超3100万

2021年02月19日16:46 来源：中国新闻网

记者19日从辽宁省人力资源和社会保障厅获悉，截至2020年底，全省企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别为1832.8万人、216.3万人、1058.4万人、677万人、807.1万人，养老保险参保人数共计3107.5万人。

2020年，辽宁省着力推动企业养老保险省级统筹，出台省级统筹方案，制发统一养老保险政策的若干意见、统收统支管理办法、统一的经办规程，开发集中统一的信息系统，基本实现了全省政策、收支、预算、责任分担、信息系统、经办服务、激励约束“七个统一”。2020年7月1日正式启动实施基金省级统收统支，目前企业养老保险省级统筹运行平稳。

进一步增强制度抵御风险能力的同时，辽宁省全力防范化解养老金支付风险，织密扎牢养老保险“安全网”。完善落实基金缺口省市分担机制，强化扩面征缴，科学筹集调度资金，严格基金支出管理，加强对重点地区保发放情况的调度监测，积极争取国家支持，确保了养老金按时足额发放。

在此基础上，辽宁省进一步深化机关事业单位养老保险制度改革，18.2万名符合计发条件的退休人员已按新办法计发养老金。建立职业年金归集账户107个，累计投入运营资金296.7亿元(人民币，下同)。

另外，辽宁省加大失业保险保障力度，兜牢民生底线。全面实现失业保险市级统筹，扩大失业保险保障范围，延长大龄失业人员领金期限，落实失业补助金政策，推进失业保险“畅通领、安全办”。截至12月末，共为33.5万人发放失业保险金、代缴基本医疗保险和价格临时补贴等各类保险待遇42.3亿元，为82.3万人发放失业补助金23.3亿元，政策受益率全国第一。

2021年，辽宁省将继续完善城乡社会保障体系，把防范和化解养老金支付风险摆在突出位置，坚决确保养老金按时足额发放。推进失业保险基金省级统筹和参保扩面工作，落实失业保险援企稳岗和扩大失业保险保障范围政策，继续执行阶段性降低失业保险费率政策，兜底保障失业人员基本生活。(李晛)

(责编：张文婷、杨迪)


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