国家卫健委答复设立“全民抗击疫情日”：认真研究吸纳

国家卫健委答复截图

人民网北京2月19日电 18日，国家卫健委在官网发布了对全国人大代表《关于设立“全民抗击疫情日”的建议》的答复。答复中指出，设立“全民抗击疫情日”这个纪念日，不仅有利于弘扬伟大抗疫精神，提高人民群众对突发公共卫生事件认知水平和预防自救互救能力，也有利于优化工作机制，加强部门协作，巩固已取得的成果。建议对于总结抗击新冠肺炎疫情经验、深入实施“健康中国”战略、推动构建起强大的公共卫生体系具有积极意义，将认真研究吸纳。

国家卫健委表示，新冠肺炎疫情发生以来，全党全军全国各族人民上下同心、全力以赴，采取最严格、最全面、最彻底的防控举措，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著政治优势，体现改革开放以来我国日益增强的综合国力，展现全党全军全国各族人民同舟共济、众志成城的强大力量。同时疫情防控工作也凸显深入开展健康知识宣传教育、提高人民群众健康素养的重要性。

国家卫健委同时强调，由于设立纪念日是一项系统工程，需要统筹考虑社会人文、民众认知、文化承载等各方面因素及其可行性、必要性，多部门协调推进，按程序报批设立。下一步，国家卫健委和相关部门将在党中央、国务院领导下，按照统一部署，积极加强国家公共卫生相关宣传倡导，做好疫情常态化防控，推进公共卫生体系建设，切实维护人民群众健康。