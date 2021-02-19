购物时要注意的防疫细节

临近春节，人们的“消费欲”也被点燃。年轻人喜欢网上“海淘”，购买国内外的零食、服饰等；中老年人喜欢去市场采购年货和用品。然而，由于最近疫情有所反弹，不管线上还是线下，购物都要小心防疫。本期，《生命时报》记者采访四川大学华西医院感染性疾病中心副主任白浪，请他提示购物时要注意的防疫事项。

去菜市场，避开高峰期。很多人都有起早逛菜市场的习惯，所以早晨是菜市场人群较密集的高峰期。白浪表示，疫情期间最好错峰去菜市场，如果人员拥挤，可以换个时间。购物时戴好口罩，保持一米以上的安全距离，不闲聊。一般来说，菜市场洗手不方便，建议随身携带酒精棉片或免洗消毒液，以便进行手消毒，但回家后也要第一时间洗手。最好自备环保袋，更干净卫生。在菜场购买肉类、生禽、水产品时，可提醒摊主戴着手套拿起来给顾客挑选，消费者不要自己直接用手触碰。

逛超市，尽量不试吃。为了拉拢顾客，超市常提供试吃和品尝。但在疫情期间，试吃有较大的传染风险。白浪解释，试吃时人们会摘下口罩，超市是室内封闭环境，人流聚集，存在一定风险；试吃的食物一般都会放在一个公共盘子里，每个人手持小叉子去取，也会增加接触传播的可能。有些超市选购蔬果后，需要排队称重，如果队伍较长，建议先到人少的地方逛一逛，过一会儿再来。对于超市摆放的商品，除非确定要购买，否则不要碰，及时做好手消毒。购买后要将果蔬、熟食和肉类、海鲜等食物分开装。

逛商场，要有目的性。过年逛商场，许多人是为了购买新衣服或更换家中“大件儿”，选购这类商品往往要花费较多时间。所以建议去之前列一个清单，有目的地购物，减少闲逛、逗留时间。此外，相较于空间密闭的升降直梯，逛商场时选择扶梯会好一些。白浪提醒， 乘坐扶梯时要注意做好手部消毒；乘直梯时如果里面的人过多，较为拥挤，可以再等一趟。重要的是注意戴好口罩，减少与电梯的接触。

网购到货后，给快递消个毒。网购是一种较方便且能避免人员聚集的购物方式。但需要注意，在近期防控工作较艰巨的情况下，最好不要“海淘”，尽量购买本地产品，经过的路程短、风险小。收取快递时，尽量采用快递柜或让快递员放到指定地点，以减少面对面机会；收到后，先用酒精喷雾或稀释的消毒液喷一喷外包装，然后再拆开。取出物品后及时将快递包装扔进垃圾箱，不要随便堆在家内外，处理完毕后及时进行手消毒。如果不放心，带有包装的快递商品可先在家中通风处放置1天再打开，衣物等可清洗的物品应在清洗后再使用。(本报记者 张筱悦)