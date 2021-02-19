年夜饭 你跨城给亲友“加”菜了吗？

疫情稳、天气晴、保障足、消费旺，多重利好催化，河南商家在这个春节赚到了。

2月17日，河南省商务厅发布的“2021年春节黄金周全省消费监测报告”显示，全省623家重点零售和餐饮样本企业实现销售总额19.5亿元，同比增长53.8%。其中，郑、汴、洛等7个重点监测省辖市、65家零售和餐饮企业，实现销售收入11.88亿元，同比增长68.8%。

影院消费、休闲度假消费，是本季春节黄金周两大主力消费增长引擎，通过外卖平台跨城给亲友点上几道年夜菜，成为一种相互关怀的新乐事儿。

商家肯“守年”、百姓肯花钱牛年春节河南消费飙红

来自河南省商务厅的监测信息显示，春节黄金周期间，全省消费市场货源充裕，品种丰富，购销两旺，生活必需品价格平稳，未出现脱销断档和重大投诉事件。全省623家重点零售和餐饮样本企业实现销售总额19.5亿元，同比增长53.8%。其中，郑州、开封、洛阳等7个重点监测城市、65家商企及餐企，共实现销售收入11.88亿元，同比增长68.8%。

不同于往年，今年春节有两个现象让全省消费者觉得舒坦：

其一，在春节前，省商务厅下发通知，要求重点保障粮油肉蛋菜等及与居民生活相关的商品，特别要求各地加强储备商品管理，做好节日投放工作。于是，在节前最后一周，生鲜菜品出现了普降，而鸡蛋、猪肉、羊肉、食用油等在节日期间的消费价格低于节前。据统计，截至2月12日，郑州、洛阳、平顶山、安阳、许昌、漯河、商丘、焦作、三门峡、济源、长垣、汝州、新蔡13市（县）共投放储备猪肉898吨，郑州、洛阳、长垣投放储备蔬菜5035吨，郑州投放储备鸡蛋621吨，有效保障了供应，平抑了市场价格。

其二，今年春节正常营业的商家明显增多。如郑州市的郑东新区，大中型餐馆、理发店、洗浴中心、生鲜社区店、宠物店、文具店、干果店、修车行等，有很多店铺并未停业。即便是休假的店铺，也会在门外贴上告知“初四恢复营业”。

大年三十，兴荣街一家宠物店店主王女士正领着几条狗狗晒太阳。她告诉记者，今年春节留在郑州过年的人多，周边小区的车位在当天还都是满的。做生意就得勤快，自个儿和店员们做好了分工、排好班，大伙轮着休息，也挺好。

就地过年加速餐饮消费回暖，省内重点餐饮企业营收增长近两倍

在郑州过年的新“民俗”，也让不少市民的年夜饭出现了变化。

疫情防控常态化，大型宴会和聚餐人数受限，倒逼餐饮企业加快数字化升级，积极探索线上+线下服务新模式。河南饭店、黄河迎宾馆、龙祥宾馆、大秦地等餐饮企业紧紧围绕年夜饭、年货、年俗等节庆热点，推出了年夜饭套餐、年夜饭集装箱、年货大礼包、半成品预制菜等节日商品。

“今年不回家过年，家里就三口人，也不太会做饭。”市民郭先生告诉记者，他突然发现，原本都是“吃桌”的年夜饭，也出现四人餐，甚至双人套餐。记者了解到，鲁班张餐饮旗下的禾珍珠小锅米饭在美团、口碑上线了春节家宴套餐，有两人餐、四人餐、六人餐、八人餐等，消费者只需通过外卖点餐平台或自营外卖小程序平台就能实现家宴到家。

根据河南省商务厅数据显示，春节期间，我省景区周边和传统的小吃街异常火爆，开封小宋城夜市，从早上九点营业至晚上十二点，游客不断，部分小吃店营收比平日增长10多倍。去年春节期间，由于疫情原因多数饭店初二或初三已停止营业，今年春节营业情况平稳，但因疫情防控需要，多以接待散客为主，包桌消费为辅，无大型团队聚餐消费，订餐量和上座率不足往年的80%。黄金周期间，重点监测的郑、汴、洛、平、新、漯、信7市22家餐饮企业，实现营业收入1526.4万元，同比增长199.9%，其中前三日实现营业收入679万元，同比增长42.2％。

商超销售同比增长70%，郑州人钟情菌汤、牛油、番茄火锅

黄金周期间，省商务部门重点监测的郑、汴、洛、平、新、漯、信7市43家商贸企业共销售11.72亿元，同比增长67.8%；其中商超销售10.72亿元，家电销售1亿元，同比分别增长70%和48.1%。

过年期间最受大家欢迎的餐饮方式依然是火锅，根据数据显示，大润发春节5天卖出超过22万份火锅底料。大润发相关负责人称，“春节多是全家吃火锅，需要照顾到老人和小孩儿，所以‘不辣’成为了主流。”郑州人最爱的火锅底料分别是菌汤、牛油、番茄。

情人节撞上春节，鲜花、绿植销售走“亲民”路线

在郑过年，购买盆栽或鲜花，成为不少市民增加生活趣味的选择。2月16日，大年初五迎财神，春节期间一直对外开放的花卉交易市场，迎来一波人流小高峰。

“年前放假晚，没来得及逛花卉市场，现在过年在家比较闲，天气又好，就来这里逛逛，感受下春季万物复苏，顺便买点绿植回去，为家里添置一抹绿意，看着心情也舒畅。”刘女士一边挑选红掌，一边跟记者寒暄。

郑州市陈砦花卉交易市场办公室主任宋利敏告诉记者，今年消费者的购买力度明显超预期，主要原因是许多市民响应号召，选择就地过年，留在郑州不回老家的人多了，无形中为花卉市场加了一把“火”，以至于不少出于疫情考虑进货偏保守的商户坦言货不够卖。

尽管销量大，但价格仍然十分亲民。记者了解到，相比春节前，现在市场上的一盆花卉或绿植能便宜10元到20元不等。以最畅销的年宵花蝴蝶兰为例，年前一盆至少50元起步，商户一天能卖百余盆，现在一盆约40元。

大年初三，恰逢情人节。撞上春节的情人节，也让鲜切花销售遇冷。陈砦花卉大学路店的一名店家告诉记者，今年红玫瑰等品种降价更明显，一捧20朵的红玫瑰情人节前售价约70元，现在只卖50元左右。

“多数年宵花开花有时限，一旦过完年销量和价格都会有所下滑，这也与年前进货渠道、物流费用有关。而绿植、苗木、草种眼下正迎来销售旺季。”宋利敏称，目前前来逛花卉市场的顾客主要以家庭为单位，会选择红掌、碧玉、绿萝等一些小型盆栽带回家，家里有院子的则会选择石榴、无花果、山楂等苗木，春季栽种好养活。

情人节外卖送花不稀罕试过跨城给亲友“加”菜吗

今年春节，全省各大酒楼的年夜饭预定量着实不如往年。这或与百姓提升“防疫安全线”的心态变化有关。

不过，春节外卖市场却与线下团餐市场迥然不同。来自美团的数据显示，今年郑州外卖市场的春节档供应品类数量有明显提升，在除夕当日在售外卖品类数量近4万种，比去年除夕多了68%。除夕当日，郑州外卖年夜饭销量同比增长了81%，订单量仅次于北京、天津，成为春节档国内外卖年夜饭北方城市“三强”。郑州今年单价最高的一顿外卖年夜饭达2888元。

饺子，是中国人过年时最有仪式感的餐食。

饿了么发布的春节消费大数据显示，春节期间，南方省份的饺子外卖消费数量呈爆发式增长，增长前十省（市）中八个都在南方，前三名分别为上海、浙江和广东。这或因不少选择留在南方过年的北方人，强势拉动了饺子外卖消费。有趣的是，饺子作为河南人的“心头好”，在今年春节期间，饺子外卖份额增长位居全国第五。这似乎印证了一个事儿：不会包饺子或懒得包饺子的河南年轻人，如今越来越多了。“但是，我们会点外卖。”

值得关注的是，越来越多留在工作地过年的年轻人开始尝试“外卖拜年”。除了给自己点单外，很多河南人在春节期间还喜欢给“别人”点单。

美团数据显示，除夕当天，异地订单有明显增幅。在郑州过年的人，最喜欢给焦作、开封、平顶山等城市的人点外卖。过年回不了家，给远在他乡的亲人点上一份送上门的年夜饭，也是一份年味的传递。

不仅如此，鲜花、砂糖橘、车厘子等水果，成箱的牛奶等成为“外卖拜年”热门年货。饿了么发布的大数据显示，郑州鲜花订单同比去年春节增长84倍。一位在周口生活的姑娘给在郑州的妈妈点了一束玫瑰花，她在外卖订单留言上写了一句备注语：“妈妈，你永远是我最爱的人。”（杨霄 孙煊哲 陈沛）