现代婚恋观越来越现实

过去，婚姻离不开父母之命、媒妁之言，随着社会的发展、观念的更新，国人婚恋观从适婚男女“唱响”自由恋爱，到如今愈加多元化。近日发布的《2020青年“理想爱情”调查报告》（以下简称《报告》）显示，即使年轻一代，也有着不同的“婚恋经”。

首先，西方观念影响深远。80后、85后开始懂事时，恰好经历了20世纪90年代的全球化浪潮，他们在接受东方价值观的同时，对西方价值观兼收并蓄。中科院心理研究所心理健康应用中心心理咨询师郑莉表示，东方传统观念更注重集体主义价值，重视情感关系、家庭关系。曾经，凡是迈入婚姻殿堂的人，面对的不只是两个人的问题，而是彼此身后的两个家族。而西方则注重个体主义价值，倾向于实现自我价值。受西方观念影响，当代年轻人的婚恋观更加个体化、崇尚自由，但仍会参考家人的意见。

其次，择偶观趋于现实。没有物质基础，婚姻常遇到较多困难。改革开放后，大部分人不再为温饱“挣扎”，给追求爱情创造了条件。南方医科大学珠江医院心理科副教授、心理治疗师张茂运表示，随着经济水平、社会地位的提高，女性对男性的依附性降低，独立性增强，不再将婚恋作为获得安全感的唯一方式。更多人能用开放的态度对待婚姻成本，但这也带来了功利主义，择偶观趋于现实，有诱发婚恋伦理问题的风险，比如婚外恋、将爱情视作“商品”等。

最后，网络带来负面影响。20世纪90年代后，信息化和电子产品的普及为情感发展、维系提供了新路径，比如网络聊天等，导致年轻一代过早接触不良婚恋文化，影响正常婚恋观的构建。

距离，年轻人不太在乎

《报告》显示，相较古人的“一日不见如隔三秋”，当代年轻人的爱情更倾向于“距离产生美”。其中，00后最不在乎“联系”，近半数人认为“想联系就联系”的状态最舒适。

张茂运表示，年轻一代的生活被工作、健身等兴趣爱好充实着，难以分出足够的时间去培养亲密关系，尤其在大城市，不少人属于“周末情侣”，如果联系频率过高，可能会打乱个人生活节奏。

“距离美”还体现在异地恋。超半数年轻人接受短时间异地恋，00后的排斥度最低。郑莉解释，在全球化浪潮下，父母工作忙碌、异地办公，或送孩子到外地求学，不少95后、00后的童年时期由祖辈陪伴，和父母的依恋关系不够稳定，属于情感“异地”。成年后，他们对异地恋的接受度也就更高，对情感的依赖性变低。

“距离美”甚至发展到虚拟世界。年轻一代的网络生活十分丰富，接触了高度发达的“网聊”，以及大量虚拟空间，不乏与“虚拟角色”恋爱的情况。郑莉表示，这种“亲密关系”没有实质接触，可能导致个人缺乏现实感，对亲密关系的理解过于理想化，严重者会出现心理问题。

忠诚，保留至今的传统“内核”

当代年轻人的婚恋观看似“前卫”，却始终保留着一些传统内核。

《报告》显示，即使是最向往“自由”的00后和95后，也认为“理想爱情”应保证忠诚。张茂运表示，忠诚是性情排他性的表现，是人类性情生活的特征。在婚姻中，忠诚意味着专一，可以带来稳定，如果没有忠诚的态度，婚姻可能“崩盘”，因此任何年龄都要重视忠诚。

但在80后受访者中，有20%坦诚自己精神、肉体会出轨，比例高于其他年龄段。专家认为，这与婚龄有关。80后人群大多已迈入婚姻10~20年，出现了情感倦怠、性倦怠。当他们在婚姻内满足感降低时，可能会向外界寻求，导致出轨；而95后、00后大多还未迈入婚姻，或处于热恋期，排他性极强，不会轻易出轨。

此外，任何模式的亲密关系都免不了磨合，这就需要陪伴、信任、理解和负责。从《报告》也可以看出，这些是各年龄段都在意的。婚姻与恋爱不同，不仅要两情相悦，还需双方共同承担维系关系的责任，对自己、对方及家庭负责；信任程度影响幸福指数，如果彼此猜忌，情感便会出现裂痕，渐行渐远。建议学会换位思考，多替对方着想，花时间陪伴对方，遇到问题尽量通过交流沟通达成共识。

花销，男女趋向平等

随着婚恋观越来越多元化、个性化，AA制婚姻、不婚、“两头婚”等婚姻新模式不断冲击着传统认知。

年轻人对待婚姻的态度更加谨慎，越年轻的人越不着急。相较其他年龄段，95后、00后对“同居”更加谨慎，还有18%的00后认为“亲密关系不需要法律的外壳”。郑莉表示，维持恋爱关系可避免双方进入“得到了就不珍惜”的状态，继续为对方付出，反而更能突出个人价值感，满足情感需要。一定程度上，这是社会观念的进步，结婚与否不再是亲密关系的障碍，但前提是，双方需确保稳定的亲密关系，而不是处于变动中。

结婚过日子离不开经济支持。《报告》显示，男性普遍承担更多花销。这确实有客观因素的影响，比如男性工资水平仍普遍高于女性。但相比年长一些的人群，00后、95后的亲密关系在经济层面更加平等，最倾向于AA制。郑莉表示，在亲密关系中，消费观念不能单纯地以对错判断。无论是男方承担更多支出，还是AA制、建立公共账户，只要适合双方，就是正确的。

张茂运表示，在现实因素影响下，婚姻制度会随着经济、文化的发展而不断变革。近来江浙地区流行的“两头婚”就是计划生育政策下，独生子女家庭催生的一种新探索。

付出，爱人的基本能力

《报告》显示，随着年龄增长，愿意为另一半付出的程度开始上升，但30岁是个分界点，在那之后，付出欲望有所下滑。

“爱情的特征之一是‘讨好行为’，即为对方带来美好的感受。”张茂运表示，30岁之前，人们往往一心一意为对方付出，但随着职场、生活等各方面压力增大，这种付出被“分摊”了，对婚恋的态度也随着阅历改变。

针对当代年轻人付出阈值较低的情况，郑莉说：“这背后存在着危机。”由于95后、00后中独生子女较多，且家庭条件较好，成长过程中大多扮演“被爱”角色，付出爱的机会较少；也有人童年时期未能得到足够的爱，成年后贪恋“被爱”。溺爱、缺爱都可能剥夺人们爱的能力，导致长大成人后难以建立亲密关系。

仪式感，是付出的方式之一。然而在中国式婚姻中，夫妻常被形容成“没有血缘的家属”，认为婚姻演变成了亲情、滋生出了友情，却唯独忽略了原本的爱情。《报告》显示，70%的受访者认为，亲密关系中可以省略一些不必要的活动，比如婚礼、求婚仪式、庆祝纪念日等。

张茂运表示，仪式感的现实意义在于对双方关系的认同，是体会付出、表达感情的一种方式，对维护婚恋关系有积极意义。但中国人习惯含蓄地表达爱意，往往“只做不说”，无法顺利将爱意传递给对方。幸而如今越年轻越重视仪式感，95后、00后受访者中，认为以上充满仪式感的活动都不可省略的人最多。

值得强调的是，营造仪式感并非一定要有物质基础，生活中处处都能充满仪式感，比如每天说“我爱你”等肯定的话、拥抱接吻等身体接触、做对方希望做的事，这都是表达爱的语言。（本报记者 王冰洁）