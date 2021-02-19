春节不打烊 市场我护航

2月7日，天气晴朗。上午8时，当上班族还困在早高峰的车流中时，位于山西省高平市炎帝大道东边的店上蔬菜综合市场（以下简称店上市场）里，已经忙碌了起来，货车、三轮车在市场内往返穿梭。

“今天我们的重点任务是对农贸市场的疫情防控措施落实情况，对入口的农产品、蔬菜、肉类进行一个快速抽检……”此时，高平市市场监管局的执法人员也已经在赶赴店上市场的路上。

在高平，如果要批量采购粮油、调味品和猪肉、水产品等冷链食品，很多商家都会选择来店上市场。最近一段时间，进口冷链食品及外包装频频被发现核酸检测呈阳性，高平市市场监管局的执法人员也将工作重心从一开始的人员防控转移到了对冻品的疫情防控中来。

市场57家商户中，有3家冷冻肉品和海鲜经营户，其中不乏经营进口冻品的商户。经营户有没有严格落实冷链食品的防控要求，直接关系到高平市民能否放心食用猪肉、鸡翅、大虾等冻品。

“每天上午7时到10时是店上市场最忙的时间，所以我们每天也是7时前就到岗了。”高平市市场监管局党组成员石俊峰介绍说，他们会提前将市场内的商户分片到人，对市场管理者和经营户疫情防控措施的落实情况进行督导和抽查——

进场货车上的司乘人员必须佩戴口罩、测量体温、查看健康码；货车内的进口冻品必须查看检验检疫证明文件、核酸检测报告和消杀证明；商户经营者和从业人员必须佩戴口罩、测量体温，对冻品外包装进行消杀，冻品入库要记录在案，销售记录也必须登记造册，以便追踪溯源。

除了对抽检样品进行快检，市场监管局还每周对冷链从业人员及环境样本进行一次核酸检测。

“年关将至，市场对冷链食品的需求量大增。做好疫情防控和食品安全的统筹工作，就显得尤为重要。截至目前，我们已组织1800名冷链从业人员进行了核酸检测，抽取冻肉、水产品及重点环境表面涂抹样本1050批次，均未发现异常。”石俊峰说道。

像这样的抽检已经成了局里的常态化工作。疫情就是战场，哪里需要他们，他们就去哪里，这就是市场监管人。

2020年春节，市场监管局执法人员一天都没有休息。直面疫情，大家心中不是没有过担忧和恐惧。“既然组织相信我们，我们就毅然接受，不辱使命。”石俊峰坚定地说，“疫情关系到的并不是个人的利益得失，大家的命运都是捆绑在一起的。每个岗位都需要有人坚守和付出。”

今年春节很多人会选择就地过年，充足的物资供应就显得尤为重要。“如果形势好，可以轮休两三天陪陪家人，就不错了。”在石俊峰看来，健康平安最重要，舍弃小家值班驻守，让老百姓买得放心、吃得安心，他们的坚守就是值得的。

没有隔离服，一个口罩就是全部防疫装备；没有请战书，没有丰功伟绩，只有坚守平凡工作岗位的责无旁贷、义无反顾，正是每一名市场监管人不分昼夜的加班和坚守，正是每一名市场监管人不计得失的努力和付出，才筑牢了疫情防控中市场监管领域的防线，为千万市民守护着健康和平安。（秦海峰）