观察：春节消费新姿势 数字人民币红包带来满满年味

陈小姐的数字人民币红包截图。（受访者供图）

人民网北京2月19日电（张文婷）“用数字人民币红包买的电压力锅这几天已经用上啦！”来自北京的陈小姐一边向记者展示她的“战利品”，一边开心地说：“能中这个红包太幸运了，我晒出朋友圈后，大家都纷纷点赞。”

春节期间，北京、深圳、苏州等地先后以抽签形式为当地民众发放了数字人民币红包，不仅为就地过年创造出更加新颖的促消费方式，也进一步丰富了数字人民币的试点应用场景。

以北京为例，“数字王府井 冰雪购物节”活动的数字人民币红包通过摇号抽签的方式一次性发放，2月10日晚9时公布了中签结果。5万名中签的幸运儿可根据活动规则下载“数字人民币APP”，并开立个人数字钱包获取200元红包。

中签市民可于2月10日（腊月二十九）21时至2月17日（正月初六）24时在指定线上电商或指定线下商户进行无门槛消费。

同样的时间，同样的方式，3000万数字人民币年货节红包也陆续到达了苏州中签市民的账户。中签市民可下载数字人民币APP最新版本，选择报名时所选运营机构开立数字人民币钱包，获取数字人民币苏州年货节红包。

苏州年货节红包的应用场景更加丰富。中签市民可于2月10日18时至2月26日24时，使用数字人民币苏州年货节红包在指定线上电商或者苏州指定线下商户进行消费。线下场景支持在苏州全市已布设消费场景的商户使用。

深圳发放的数字人民币红包则更有针对性。春节前，深圳龙华区启动了该市第三轮数字人民币红包测试，面向龙华区商事主体中购买社保的春节留深人员发放2000万元数字人民币红包，活动采取“摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自2021年1月20日上午9时正式开启。红包可于2月1日9时至2月9日24时在龙华区已完成数字人民币系统改造的3500余家指定商户无门槛消费。每个红包金额为200元，红包数量共计10万个。

陈小姐用数字人民币红包成功购买电压力锅。（受访者供图）

中了数字人民币红包后怎么用呢？北京的陈小姐表示，自己住的地方离数字人民币红包指定线下消费商场王府井较远，所以选择了线上消费。“在数字人民币红包活动专区查看指定商户后，购买了一直想要的电压力锅，春节在家煲了汤、炖了肉。200元虽然不多，但春节期间为全家人带来了满满的幸福感。”她高兴地说。

谈及消费过程，陈小姐表示，和此前的线上支付买东西并无不同，只是订单上会显示数字人民币结算而已。

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数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。数字人民币是“人民币的数字化”，在可预见的将来，数字人民币和纸币将长期共存。

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春曾公开解释，微信支付、支付宝和数字人民币不在同一维度上，微信支付和支付宝是金融基础设施，是“钱包”；数字人民币是支付工具，是“钱包”的内容。数字人民币发行后，消费者仍可用微信和支付宝支付，只不过“钱包”里装的内容增加了人民银行数字货币。（综合北京日报、中国网报道）