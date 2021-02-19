【打工前沿】陌生人的饺子，是对所有“原年人”的感谢与祝福

没有熟悉的乡音，少了父母亲人的团聚，今年，全国超过1亿人留在原地过年。在异乡，“原年人”的这个春节过得还好吗？

2月11日，除夕，万家灯火团圆的日子。网上的一段视频记录下了当天一位外卖小哥的故事。

事发北京，楼道里，外卖小哥敲开了一家客户的门，递出外卖转身正准备走，收到外卖的客户大哥却叫住了他，递给他一盒饺子。这出乎外卖小哥的意料，他连连摆手，但是大哥二话没说，把饭盒往他手里一塞，还说：“别客气，一起过春节嘛！拿着！”

外卖小哥事后说，听口音，送给他饺子的大哥是外地人，应该也是选择就地过年的“原年人”。

这个温暖的瞬间，两个陌生人之间的“团年”，让人们也被他们打动。

有钱没钱，回家过年。在960多万平方公里的中国大地上，人们来自不同的城市乡村，操着千差万别的乡音口语，更有各不相同的风俗习惯，但过年回家却是共同的信仰，是根深蒂固的念想。回家过年，听听乡音，看看家乡，见见亲朋，尝尝家乡味道，更是千千万万打工者在外打拼一年的愿望。

然而，这个特殊的春节，让大伙儿不得不按捺下这样的念想。

也许正因为如此，视频里那送饺子的大哥，对外卖小哥有着感同身受的理解。这让人觉得，他在大年夜送出的那份饺子，既是对外卖小哥的感谢与祝福，更是对包括自己在内所有“原年人”的感谢与祝福。

实际上，早在这个春节之前，“就地过年”就引发了政府、企业、社会方方面面的关注。发红包，送礼包，送服务……大家各显其能，就是想让就地过年的“原年人”在这个中国人最重要的节日里感受到温暖，享受到节日的欢乐。

人间烟火气，最抚凡人心。和这些相比，大年夜陌生人手里递过来那盒饺子则更易触动人心。大家都是普通人，在生活里萍水相逢，这样一个微不足道的感谢和祝福就显得更加真实，更具有关怀和暖意。

这样微不足道的善意，在这个春节肯定不止这一起。“原年人们”也绝对担得起这样的感谢与祝福。他们选择留下“就地过年”，一方面是响应国家号召，另一方面，是在继续自己的奋斗和打拼。看看街头那些外卖小哥、快递员、清洁工、餐馆员工，他们勤勤恳恳、认认真真，在春节期间，既为大家的生活便利提供保障，也在追逐自己美好生活的梦想。

一盒饺子，一声问候，一个祝福……不知道这些来自普通人的小小举动，是否驱散了“原年人”在这个特殊的节日里对家乡的思念，让他们感受到年的温暖，并因此收获继续前行的力量。

而时间转瞬即逝，2021年的春节正在加速远离，每个人也都会对这个春节的记忆和感受各不相同。希望下一个春节到来的时候，笼罩在回家之路上的疫情阴云能够消散殆尽，让这些“原年人”回家的路更加顺畅。

愿所有“原年人”的下一个年更好！