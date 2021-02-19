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3月1日起北京医保目录新增119种药品

杨绪军

2021年02月19日08:35 来源：京报网

　　3月1日起，北京医保目录新增119种药品。日前，北京市医保局、市人力社保局联合印发《关于调整规范本市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品报销范围有关问题的通知》，北京市医保药品目录将国家增加的119种药品全部纳入，并对本市门诊特殊疾病政策进行了完善。新政策适用于本市城镇职工、城乡居民等参保人员。

　　去年年底，国家通过谈判将包括创新药在内的96种药品纳入医保报销范围，大幅降低了药品价格，平均降幅为50.46%。同时结合全国各地使用情况，对临床治疗必需、应用较多的药品一并纳入医保报销范围，主要包括治疗癌症、慢性病、儿童疾病等药品。

　　根据国家2020版医保药品目录，北京将国家增加的119种药品全部纳入本市医保药品目录，将29种国家医保药品目录删除的药品从本市医保药品目录内删除。

　　本市对门诊特殊疾病的药品报销品种也进行了适当调整完善，将新增药品“西尼莫德”和“芬戈莫德”纳入“多发性硬化”门诊特殊疾病药品报销范围；“安立生坦”纳入“肺动脉高压靶向治疗”门诊特殊疾病药品报销范围；将门诊特殊疾病“特发性肺纤维化抗纤维化治疗”调整为“肺间质病抗纤维化治疗”，并将“尼达尼布”纳入“肺间质病抗纤维化治疗”门诊特殊疾病报销。“泽布替尼”等19种其他新增药品纳入了本市恶性肿瘤等门诊特殊疾病药品报销范围。上述药品纳入门诊特殊疾病报销后，大病患者药品费用负担大幅减轻。

　　自2001年起，本市针对需要长期门诊治疗、费用较高的大病患者，建立了“门诊特殊疾病”制度，其门诊治疗发生的相关医药费用，按照住院报销比例和报销标准报销，且360天内只收取一个起付线。目前，本市门诊特殊疾病已达到17种。市医保局介绍，为进一步减轻群众医药费负担，方便群众门诊治疗用药，本市参照城镇职工和城乡居民医保门诊特殊疾病药品报销水平，对“可洛派韦”等8种药品继续试行门诊按固定比例负担，城镇职工基本医疗保险基金按80%支付、城乡居民基本医疗保险基金按70%支付。

　　市医保局表示，96种谈判药品以及常规目录中使用量大、金额高的14种药品，国家通过谈判大幅降低了药品价格，并明确了医保支付标准和医保支付范围。本市将严格按国家规定执行，并根据国家对部分药品医保支付范围的调整，结合本市实际，对55种药品明确了新的医保支付范围，保障药品合理使用，防止浪费，提高基金保障效益。

(责编：孙红丽、杨迪)


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