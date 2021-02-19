提防倒春寒 宜养肝戒怒

雨水，是继立春之后的第二个节气，此后雨量逐渐增多，气温也逐渐升高。不过此时天气仍乍暖还寒，变化不定，尤其是在北方，雨水时节是全年寒潮出现最多的时节之一，而且由于降水增多，导致寒中有湿。北京中医药大学东直门医院治未病中心副主任医师康雷提醒，这个阶段一定要提防倒春寒对人体健康的影响。

日常起居应晚睡早起，衣着上注意“上厚下薄”，不可减持过快、过早，适宜春捂。爱美的女性不宜过早换裙装、九分裤、船鞋等。饮食注意少食用酸味食物，适当增加甘味食物的摄入，以调养脾胃。糖尿病、糖耐量异常的人群需要控制糖分摄入。

运动可以疏通经络，行气活血，雨水节气降水开始增多，户外运动如果条件受限，可以在屋内练练坐功。两手相叠，掌按右大腿上。上体缓慢向左转，脖项同时向左扭转，牵引颈肩部肌肉，略停数秒钟。再以同样动作转向右侧做一次。左右各1算1次，共做15次。再叩齿、嗽津、吐纳。情绪上应遵循春养肝、戒怒的原则，注意疏肝解郁，使肝气调畅，保持精神情绪乐观，积极向上。