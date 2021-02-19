新春科学饮食九大注意事项

开工大吉！一转眼，春节已过半。刚刚过去的春节长假，大鱼大肉肯定是免不了的。加上频繁地举杯畅饮、暴饮暴食、饮食不规律和熬夜，常常会导致消化道疾病，还可能导致一些人的血脂、血压、血糖上升。如何快速地回归健康正常的生活？专家表示，科学饮食很重要！广州市红十字会医院临床病态营养研究所副所长、营养科主任谭荣韶特地为大家准备了新春饮食健康的9个锦囊。

1.安全饮食

过年前很多家庭会准备大量的蔬菜、肉类、水果，在加工前一定要注意新鲜度；冰箱里存放的食物取出后要加热后食用，加工过程中器皿、菜板、抹布不要混在一起；存放剩余的食物，不要置于铝制的盛物或锅内，避免因铝化合物中毒。

2.饮食有度

丰盛的家宴从节前延续到节后，容易“吃撑”，造成胃肠不适。小到消化不良“拉肚子”、打嗝腹胀“泛酸水”，大到急性胰腺炎危及生命，最好的预防方法就是自我节制，饮食有度。

3.饮食规律

要注意按时按点吃饭，不要因为贪玩和贪睡扰乱正常的饮食规律，使胃肠不适应而造成消化功能紊乱。节假日和节假日过后，常出现有人消化不良、身心疲惫、饮食不规律是“罪魁祸首”。

4.饮食清淡

“大鱼大肉”，过度充分的肉类摄入会提供大量蛋白质，会加重胆囊、胰腺等消化器官的负担，容易诱发胆囊炎、胰腺炎；节日期间活动量比上班时要少，多吃少动会使肥胖、高血压、糖尿病等疾病的发病率升高。建议节后菜肴的制作比平时清淡些。

5.多吃蔬菜和水果

多吃蔬菜、水果能够让大便排得更加通畅，因为蔬菜、水果当中都含有丰富的膳食纤维，通过胃肠道的刺激和吸水膨胀，在预防和治疗便秘方面的作用会非常明显。多吃蔬菜、水果还能够让情绪变得更加稳定。

6.主食不可忘

粮食是碳水化合物的主要来源，它参与脂肪、蛋白质的代谢过程，使其完全氧化，减少有毒代谢物的生成，同时为人体提供膳食纤维。

7.饮酒要适量

过量酒精会造成大脑、肝脏、神经系统和消化系统的损伤，必须避免醉酒。

8.少吃坚果类

适当食用坚果对身体是有一定好处的，过度食用则容易出现口干舌燥上火现象。春节前后尤其应适当减少坚果摄入。

9.减少碳酸饮料摄入

过度饮用碳酸饮料不仅会影响身体内钙的吸收，更可能会出现骨质疏松、腹痛腹泻等情况。

最后，许多人认为食滞就是吃撑了，只要喝粥或者口服一些中成药就可以了。专家提醒，食滞问题可大可小，必要时须求助医生。食滞在中医称为食积，多是由于饮食不当，损伤脾胃导致。其轻者主要表现为胃脘胀满、恶心欲呕，这时一般通过禁食或口服保济丸、整肠丸等药物即可缓解。但对于一些暴饮暴食、大量喝酒或进食海鲜的人群，如果突发腹痛难忍、发热，腹部出现瘀斑、呕吐、脂肪泻等症状，就必须警惕急性胰腺炎发生，这时候必须及时就医。（张青梅 孙冰倩）