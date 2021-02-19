中医专家漫谈眼之五轮

眼睛可“视万物，别黑白、审短长”。《灵枢·大惑论》记述：“目者，五脏六腑之精也，营卫魂魄之所常营也，神气之所生也。”

中医将眼局部由外至内分为胞睑、两眦、白睛、黑睛和瞳神等五个部分，分别内应于脾、心、肺、肝、肾五脏，命名为肉轮、血轮、气轮、风轮、水轮，总称五轮。据考，“五轮”最初出现于晚唐时期的《刘皓眼论准的歌》。将眼划分的各个部分名之为“轮”，《审视瑶函·五轮所属论》的解释是取“其像如车轮圆转运动”之意。

眼者，如日月丽天而不可掩者也。虽五脏各有证应，然论其所主，则瞳子之关系重焉。五轮大体指出了眼的各个部分与脏腑的关系。后代医家在此论述的基础上发展出将眼局部划分为五轮，分属于五脏，借以说明眼的解剖与生理、病理，并用于指导临床辨证论治的理论，即五轮学说。

具体可理解为：肉轮指胞睑。解剖学之眼睑皮肤、皮下组织、肌肉、睑板和睑结膜。胞睑在脏属脾，脾主肌肉，故称肉轮。因脾与胃相表里，所以，肉轮疾病常责之于脾胃。

血轮指两眦。解剖学之眦部皮肤、结膜、血管及内眦的泪阜、半月皱襞和泪点。上、下眼睑鼻侧联合处交角钝圆，称大眦，又名内眦；颞侧联合处交角锐小，称小眦，又名锐眦或外眦。两眦在脏属心，心主血，故称血轮。因心与小肠相表里，所以，血轮疾病常责之于心和小肠。

气轮指白睛。解剖学之球结膜和前部巩膜。白睛在脏属肺，肺主气，故称气轮。因肺与大肠相表里，所以，气轮疾病常责之于肺和大肠。此外，白睛环绕黑睛周围，紧密相连，一旦发生病变，容易相互影响。

风轮指黑睛，主要指解剖学之角膜。黑睛在脏属肝，肝主风，故称风轮。因肝与胆相表里，所以，风轮疾病常责之于肝胆。

此外，黑睛之后为黄仁，黑睛与黄仁之间充满神水，瞳神位于黄仁中央，故当黑睛疾病之病邪深入时，容易影响黄仁、神水，并波及瞳神。

水轮指瞳神。狭义的瞳神专指解剖学之瞳孔；广义的瞳神不仅指瞳孔，还包括葡萄膜、视网膜、视神经以及房水、晶状体、玻璃状体等。水轮一般多指广义的瞳神，是眼能明视万物的主要部分。五轮学说原主张瞳神在脏属肾，肾主水，故称水轮。因肾与膀胱相表里，所以水轮疾病责之于肾和膀胱。

五轮学说对中医治疗眼疾具有重要的指导意义。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）