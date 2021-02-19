人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

吃什么抗冻？

吴 佳

2021年02月19日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

　　春寒料峭，“多吃点才抗冻”的小心思逐渐占领了吃货们的日常。无论是肉还是菜，都来者不拒。虽然多吃食物后产生的热量高，但也不是什么食物都有御寒作用的。而且吃多了，入夏估计就要踏上艰难的减肥之路了。

　　所以，多吃点什么才能起到御寒保暖的作用呢？

　　羊肉、牛肉等红肉

　　蛋白质的食物产热效应在所有营养素中是最高的，所以高蛋白质的食物有助机体抗寒。

　　红肉除了蛋白质丰富，还含有丰富的血红素铁。铁在体内参与血红素合成，能提高血液携氧能力。缺铁者外周组织的供氧减少，会因产热不够而感到寒冷。

　　需要提醒大家的是，红肉虽然能御寒，但每天的肉量最好别超过二两。

　　海带、紫菜、海鱼等富含碘的食物

　　甲状腺素是调控人体新陈代谢的重要激素，影响着人体的代谢率高低、生长发育、神经和肌肉功能。不仅如此，甲状腺素还能促进身体中的蛋白质、碳水化合物、脂肪转化成能量，抵御寒冷。

　　而碘是合成甲状腺素的重要原料，如果缺碘，身体御寒能力会因此降低。海带、紫菜、海鱼等食物，能够补充体内的碘含量，起到御寒作用。

　　但对于一些甲状腺功能异常的人，需要抽血化验，明确自己应该遵循的是忌碘饮食、低碘饮食还是适碘饮食。对于甲亢患者，最好禁食海带、紫菜这类含碘特别高的食物。

　　粗粮、绿叶菜等富含B族维生素的食物

　　大部分B族维生素在体内起到辅酶作用，如维生素B1、维生素B2、尼克酸等都与能量代谢密切相关。

　　维生素B1主要存在于燕麦等粗粮、坚果、瘦猪肉及动物内脏中。富含维生素B2的食物有动物肝脏、蛋黄、奶制品、绿叶菜等。富含尼克酸的食物有全麦制品、糙米、豆类、芝麻、花生等。冬天可以根据实际情况适当多摄入一些。

　　辣椒、姜等香辛料

　　辣椒中的辣椒素能促进血液循环，改善怕冷、冻伤等状况；肉桂能提高身体新陈代谢速度，促进产热；姜中的挥发油可加快血液循环、兴奋神经，使全身变得温暖。所以若要御寒，则在烹调时，可以多放些辣椒、肉桂、姜等香辛料。

　　（作者为中国营养学会注册营养师、知名科普博主） 

(责编：崔元苑、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn