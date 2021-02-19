春寒料峭，“多吃点才抗冻”的小心思逐渐占领了吃货们的日常。无论是肉还是菜，都来者不拒。虽然多吃食物后产生的热量高，但也不是什么食物都有御寒作用的。而且吃多了，入夏估计就要踏上艰难的减肥之路了。

所以，多吃点什么才能起到御寒保暖的作用呢？

羊肉、牛肉等红肉

蛋白质的食物产热效应在所有营养素中是最高的，所以高蛋白质的食物有助机体抗寒。

红肉除了蛋白质丰富，还含有丰富的血红素铁。铁在体内参与血红素合成，能提高血液携氧能力。缺铁者外周组织的供氧减少，会因产热不够而感到寒冷。

需要提醒大家的是，红肉虽然能御寒，但每天的肉量最好别超过二两。

海带、紫菜、海鱼等富含碘的食物

甲状腺素是调控人体新陈代谢的重要激素，影响着人体的代谢率高低、生长发育、神经和肌肉功能。不仅如此，甲状腺素还能促进身体中的蛋白质、碳水化合物、脂肪转化成能量，抵御寒冷。

而碘是合成甲状腺素的重要原料，如果缺碘，身体御寒能力会因此降低。海带、紫菜、海鱼等食物，能够补充体内的碘含量，起到御寒作用。

但对于一些甲状腺功能异常的人，需要抽血化验，明确自己应该遵循的是忌碘饮食、低碘饮食还是适碘饮食。对于甲亢患者，最好禁食海带、紫菜这类含碘特别高的食物。

粗粮、绿叶菜等富含B族维生素的食物

大部分B族维生素在体内起到辅酶作用，如维生素B1、维生素B2、尼克酸等都与能量代谢密切相关。

维生素B1主要存在于燕麦等粗粮、坚果、瘦猪肉及动物内脏中。富含维生素B2的食物有动物肝脏、蛋黄、奶制品、绿叶菜等。富含尼克酸的食物有全麦制品、糙米、豆类、芝麻、花生等。冬天可以根据实际情况适当多摄入一些。

辣椒、姜等香辛料

辣椒中的辣椒素能促进血液循环，改善怕冷、冻伤等状况；肉桂能提高身体新陈代谢速度，促进产热；姜中的挥发油可加快血液循环、兴奋神经，使全身变得温暖。所以若要御寒，则在烹调时，可以多放些辣椒、肉桂、姜等香辛料。

（作者为中国营养学会注册营养师、知名科普博主）