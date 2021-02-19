今年的春节注定与往年有些不同，1亿人就地过年。在各地倡导“就地过年”的背景下，催生诸多消费新现象。家乡年货反向狂奔与云拜年相映成趣，人们在疫情与亲情之间寄“乡愁”；出行半径小了，但宅酒店、逛景区和“云旅游”成为春节热选。与此同时，“春节不打烊”成为各大电商平台与商家的集体选择。百万物流从业者坚守岗位，本地生活服务平台不打烊、线下商场开门营业……线上线下都在积极响应国家号召，在消费中发现新热点，在结构变化中找准需求，把扩大消费同改善人们的生活品质结合起来，“春节不打烊”成为一场“年货动、人不动”的新春运。

网购家乡味道 “拼”出来的年味

老家在湖北孝感的代先生，以往过年都要举家回湖北，一是走亲访友，二是父母也惦念家里。但今年“就地过年”的大环境下，父母也留在广东一起过年，不能做很多当地特色过年美食，父母难免有些不习惯，为了慰藉父母的思乡之情，代先生在拼多多上搜索比对了很久，下单了老家产的豆皮、霉豆腐、发糕、香肠和绿豆糍粑等等，节前这些年货已经陆续抵达。代先生母亲感慨地说，虽然说吃在广东，可是过年了，还是地道的湖北菜更合自己的口味。

“拼多多上，有很多别的地方不太容易买到的东西，比如我们孝感的豆皮、霉豆腐，或者别的地方有，但是口味不一样，可是我就爱老家的，你让我去哪个超市买好呢？何况，它们还实惠。”代先生告诉广州日报记者，像鱼面这类食品是老家过年要吃的食品，但在广东很少能吃到，比较小众，没想到在拼多多上拼来的口味还挺正宗，还有湖北风味的香肠，在父母嘴里就是跟广式香肠味道不同。他还种草给了同样在广州就地过年的亲戚和湖北老乡们。

“往年春节我都会给广东的朋友带来自湖北的礼物，今年用网购通通实现了，不走亲访友也可用‘快递’拜年。人虽然不回家，但和朋友们一起分享湖北味道，就感觉心是回了家的。”代先生笑着说。

记者看到，代先生的网购购物车里一半装了家乡好物，一半装了送回家的年货：白酒、坚果礼包、零食礼包、粮油、化妆品，还有江西宜春的冬笋、盐城的兔子、上海崇明岛的带皮山羊肉、大连的海鱼海虾，无不是在拼多多上拼来的。网上赶集一键敲定，代先生今年花了9000多元网购年货，但算下来开销比以前线下买还要便宜一两成。

调查显示，由于各地倡导就地过年，今年“故乡味道”的家乡好货销量大幅增长。在各大电商平台，消费者为了在异乡也能享受年味十足的农历新年，地方土味年货、家乡美食产品等销量暴涨。虽然不能返乡，但游子对故乡的思念不减，纷纷网购“家乡味道”与家人分享年味。“考虑今年春节的特殊情况，会有很大一部分‘打工人’选择‘就地过年’。”拼多多“百亿补贴”负责人宗辉表示，“在‘年货节’期间，我们除了对传统年货的让利补贴外，也会加大对‘家乡好货’的补贴力度，让消费者在异地也能享受家乡味道。”

拼多多数据显示，2月以来，平台“春节不打烊”年货商品较去年同期增长183%。其中，以地方特产、水果生鲜、肉禽蛋类为代表的农产品及农副产品的同比增幅达225%。2月10日至16日（腊月廿九至大年初五），拼多多平台一、二线城市订单量占比涨幅明显，各地特色的家乡年味成增幅最快的品类。这其中，异地订单的比例大幅攀升，不少年货是由父母拼单，寄给在城市过年的儿女。在“网上送年礼”的带动下，发往三、四线城市以及乡镇的订单中，高客单价商品占比较去年明显提升，零食大礼包、数码产品、智慧家电的涨幅最为明显。

“宅年货”强势崛起

“95后”白领张小姐表示，这是她长这么大第一次不回家过年，除了健身器材，自己还拼了个多功能电饭煲，准备学着做一些健康餐食。张先生告诉广州日报记者，身边不回家过年的朋友们，都会为自己剁手一些爆款。

电子产品、小家电也是电商平台上年轻人最爱的年货。电商平台此前的“全球购”数据显示，今年“宅年货”强势崛起，Switch、乐高、多功能锅等销量同比增长近3倍，进口零食销量增长近两倍，猫粮狗粮增长两倍。“90后”“95后”不仅选择就地过年，更愿意宅家过年。

受“就地过年”相关消费的影响，家庭清洁、厨房厨具的订单量也大幅攀升。2月以来，电商平台家清用品的涨幅达303%，其中很多年轻人是首次下单家庭清洁相关的商品。厨房厨具方面，包括“包饺子神器”“肉丸神器”、家用酒酿机等在内的新式厨具销量大幅增长，其中“包饺子神器”的订单量涨幅超过400%。此外，保温菜罩、蔬菜置物架等相关家具类商品的订单量涨幅也超过了100%。

据悉，今年以来，拼多多于全网率先推出了“春节不打烊”活动，并联合各大物流公司，为全国消费者提供7×24小时不间断的商品和物流服务。此外，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多还与1000多个农产区合作，全力保障消费者节日期间的“米袋子”“菜篮子”需求。其间，平台还不断加大对于“春节不打烊”相关商品的补贴力度。截至目前，平台年货商品的直接补贴已经超过30亿元。

“就地过年”怎么玩？省内游宅酒店成热选

出国游曾是广州市民徐女士每个春节假期的必备节目。相比上年春节，今年出行半径小了，周边游、省内深度游成为替代选择。“要是去得太远，怕突然出现疫情，就回不来了。” 今年春节期间，珠海长隆旅游度假区推出了“潮派中国年”系列活动，其中包括海洋花车、新春烟花大汇演，还有珍稀海牛过“牛”气中国年。徐女士年前在拼多多上看到珠海长隆海洋王国套票只要1700元，赶紧下单。大年初五、初六，徐女士一家在长隆开开心心地玩了两天，她说：“企鹅酒店一晚+3人的两天门票，比平时还要抵！”

广东省文化和旅游厅17日通报称，据初步测算，2021年春节假期期间，广东全省共接待游客3964.3万人次，其中接待省内游客(含市内游客)占比93.3%；全省旅游总收入204.8亿元。春节假期期间，广东景区游客预约数排名继续保持全国领先。2月11日至17日，全省重点景区游客预约总数为221.7万人次，其中15家国家5A级旅游景区预约人数超过70万人次，前三名分别是广州长隆旅游度假区、惠州西湖风景名胜区、广州白云山风景区。

家住广州市天河区的高小姐告诉记者，今年春节全家响应“就地过年”倡议，在广州周边订了一家高档温泉酒店，过了一个别样的春节。在高小姐看来，在配套完善的高星级酒店过春节，是“省时又省力”的选择。“全家人不用为了筹备年夜饭而辛苦一天，酒店完善的亲子区域也能给孩子提供娱乐空间。对于我和老公两人来说，更是难得的放松机会，也是对辛苦了一年变相的‘犒劳’。”高小姐说。据悉，春节期间广东温泉酒店入住率基本达到80%，每晚均价在2000元左右。广东温泉宾馆相关负责人表示，该酒店春节期间基本满房，九成以上是省内客人。

“整体来看，我们对市场保持谨慎乐观的预期，周边游市场热度逐步回温，也有市民开始咨询节后花季省内和跨省旅游的相关产品。预期比较理想的状态是在3月中左右恢复正常的跨省游业务。” 岭南控股广之旅副总裁温前说。