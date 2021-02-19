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7种慢性病大幅增加新冠肺炎重症和病亡风险

2021年02月19日08:16 来源：科技日报

　　日前，法国科学研究团队Epi-Phare发布一项大规模调查结果，通过迄今最大规模的数据统计和研究，锁定了可能增加新冠肺炎患者重症和病亡风险的多方面因素。

　　该报告证实，面对新冠肺炎，老年人是最脆弱群体。根据法国全国数据，年龄在70—74岁的感染者与40—44岁年龄组相比，其重症住院风险为3倍，病亡风险为30倍；对于80—84岁的高龄群体，相对于40—44岁年龄组，其重症住院风险和病亡风险分别为6倍和100倍。

　　该研究还证实了其他研究已经提出的性别差异问题。报告指出，与女性相比，男性新冠肺炎患者重症住院和病亡的风险更高，分别是女性患者的1.4倍和2.1倍。2020年11月发表在《内分泌与代谢趋势》期刊的一项研究表明，通过对孕妇数据的研究，女性雌激素可能对新冠病毒起到抗炎症作用，并可增强女性患者的免疫反应。

　　该研究还针对47种慢性疾病开展了大规模统计调查。结果显示，对于新冠肺炎患者，高血脂似乎并不是危险因素，其他46种慢性病与新冠肺炎重症、病亡风险都存在一定关联。但报告特别指出，有七种疾病大幅增加了新冠肺炎患者重症和病亡风险。对于有肺癌、唐氏综合征、囊肿性纤维化、精神发育迟滞、肾衰竭、肾脏移植或肺移植的患者，其重症住院风险增加了两倍以上，病亡风险增加四倍以上。

　　此外，肥胖可导致患者重症住院的风险增加64％，病亡风险增加56％；糖尿病使住院风险增加64％，病亡风险增加75％。在80岁以下的人群中，这两种病状与新冠肺炎重症和病亡风险之间存在更强的相关性。另外，包括高血压、心力衰竭、中风和其他癌症等慢性病也可在一定程度上增加新冠肺炎重症与病亡风险。

　　该研究还发现，新冠肺炎导致的高风险和患者社会地位存在一定联系。对于80岁以下群体，研究团队基于患者居住城市的家庭平均收入、高中毕业率、体力劳动者比例和失业率等指标进行统计，结果显示，法国最弱势群体的病亡率是富人群体的2倍。（李宏策）

(责编：董童、杨迪)


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