半小时急诊手术 为12岁小女孩化解疼痛

“医生就像战士，在病人有需要时，就要挺身而出。”38岁的刘勇是北京妇产医院妇科的一名副主任医师，从医11年以来，有10个春节都是在值班中度过。“春节期间，一般的病人不会无缘无故往医院跑，来医院的都是病情相对比较重的，这时候值班的医生责任也会更大，一定要谨慎处理。”刘勇说。

今年，刘勇的值班时间是从初四早上8点到初五早上8点。在这24小时里，刘勇要盯住医院妇科所有的病人，初四上午出门诊，下午巡查病房，还要处理急诊随时可能转过来的病人。说起今年的值班感觉，刘勇用“忙得团团转”来形容。

初四下午，正在巡查病房的刘勇接到科室住院总医师打来的紧急“求援”电话，原来，一个12岁小女孩在妈妈的陪同下来到医院，孩子捂着肚子，疼得面色发白，直不起腰。经过一番问诊和检查，发现孩子由于先天性处女膜闭锁，来了月经排不出血，大量血液积在宫腔和阴道内。这个小姑娘一个月前疼过一次，去别的医院没诊断出来，耽误了病情，血液竟然在体内积累了一个月。如果血液不排出来，越积越多，造成经血逆流，会导致输卵管积液、子宫内膜异位症等情况的发生，一旦继发感染还会导致盆腔脓肿，后果不堪设想。

刘勇当机立断，马上给小姑娘安排急诊手术。“手术花了将近半个小时，最后引出了将近400毫升的黏稠积血，缓解了小姑娘的疼痛，她将来的月经也会恢复正常。”刘勇说，一般这种手术很快就能做完，但是小姑娘还很年轻，所以手术做得很谨慎、也很细致。做完手术的第二天，小姑娘就恢复了正常，小姑娘妈妈紧张的情绪也慢慢缓和了下来。

其实，在这例紧急手术即将开始之前，还来了一名异常子宫出血的女子。刚到医院时，患者头晕乏力、面色苍白，属于重度贫血，稍微一动就心慌得厉害，很容易发生晕厥。刘勇当即决定让患者住院，并给她快速用药止血、输血。处理完这个病人，他又马不停蹄地给小女孩做急诊手术。

刘勇坦言，今年春节值班比平时的压力更大，因为要时刻考虑疫情防控的要求。“值班还是挺忙的，基本没有闲着的时候。晚上如果没事儿可以在值班室睡一会儿，有事儿就去病房处理工作。”作为副主任医师，刘勇深感责任更大，一线、二线的住院医、主治医师处理不了的病情会反馈给他，一般是比较棘手的案例，要在短时间内给病人以精准的诊断，并给出明确的治疗方案。

刘勇说，如果诊断不明确，该给病人做手术而没做，会延误病人病情；如果病人不需要做手术，但由于当时状况紧张而做了手术的话，就会让病人白挨一刀。这“分寸”的把握，必须要有医生长年累月的临床积累，以及临危不乱的专业态度。

晚上没事儿时，刘勇就在值班室里看专业文献或者小憩。“就算睡觉也睡不踏实，一点小动静就醒了，形成了条件反射。值一个班能睡六七个小时就很不错了，基本没有深度睡眠。”这样的工作状态，已然成为习惯。

“春节肯定是希望跟家人团聚。但是选择了医生这一行，就必须具备专业精神，服从组织安排。用耐心、细心来处理突发情况，获取病人信任，让病人早日康复。”值完班已是初五早上，刘勇略带困意。这一天，他陪伴的人终于是家人了。

文/本报记者 蒋若静