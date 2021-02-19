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脊髓血管“乱成一团麻” 11小时手术摘“地雷”

蔡蕴琦

2021年02月19日08:14 来源：扬子晚报

　　从出生那天起，17岁的常州女孩小颖（化名）的身体内就埋下了引发瘫痪的“地雷”。农历新年到来的前几天，她突然感到脚下“发飘”，下肢发麻。经过当地医院检查后转至南京大学医学院附属鼓楼医院（南京鼓楼医院）神经外科。牛年大年初三，鼓楼医院医护团队为她进行了长达11个小时的紧急手术，这颗“地雷”被安全摘除了。

　　小颖2月7日转入鼓楼医院。经过详细检查，医生发现，本该细细长长粗不过一根铁丝的脊髓血管，在小颖体内乱成一团麻。这一团血管压迫到了脊髓神经，不及时处理，小颖很可能要瘫痪。大年初三早上8点，鼓楼医院神经外科主任杭春华带领医护团队共10名成员进入手术室。介入组医护人员首先登场，通过微创手术，医生向畸形血管里注射了特制的胶水，将最粗的几根血管拴掉，堵住出血口。紧接着，神经科医生登场了，沿着脊髓，小心翼翼地切除畸形血管。11个小时后，经杂交手术室核磁共振检查，畸形血管被成功“一锅端”。

(责编：孙红丽、杨迪)


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