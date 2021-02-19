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就地过年催热“订单串门”“异地拜年”

2021年02月19日08:13 来源：北京日报

　　就地过年催热了“订单串门”与“异地拜年”现象。记者昨天获悉，饿了么数据显示，越来越多就地过年者尝试了“外卖拜年”，远程给老家的长辈朋友下单送祝福，参茸滋补礼盒、鲜花和水果等成为热门拜年礼。每日优鲜数据显示，北上广深发往其他城市的订单同比骤增323.8%。

　　牛年新春以来，越来越多的就地过年者尝鲜各种拜年新形式。饿了么方面披露，春节期间，鲜花、水果、各式礼盒的外卖订单大涨，无论消费者身处何处，通过外卖等形式都可以把新年祝福送到。尤其是上海、杭州、北京、深圳和广州等大城市，远程下单送到异地的外卖单量位居全国前列。“包括玫瑰花、车厘子、营养礼盒等各种物品在内，今年春节期间的异地订单总量足足涨了一倍多。”饿了么相关负责人说。

　　生鲜电商每日优鲜昨天发布的《2021就地过年年夜饭报告》显示，异地购买年货成为今年春节串门的新形式。各类半成品年菜则成为了一解人们思乡之情的法宝。

　　事实上，随着大量人群选择就地过年，往年“地球上最大规模人口迁徙”变成了今年的“年货春运”。在外打拼的人们通过异地购买年货来传递思乡之情。每日优鲜的数据显示，北上广深四座城市发往其他城市的订单量同比增长323.8%，而接收异地订单最多的3个城市分别为潍坊、湛江以及南阳。

　　“不少北漂用年货代替自己回家拜年，其中稻香村糕点礼盒成为在北京增速最快的异地年货礼盒。”每日优鲜相关负责人说。

　　除夕新春吃饺子，一直是大多数北方人的春节习俗。今年不少选择留在南方过年的北方人，依旧在南方保留了这个传统年俗，由此拉动了春节期间南方地区饺子的消费。每日优鲜的数据显示，春节期间饺子以83%的销量比例“完胜”汤圆。近一个月平均每4名北京消费者中就有1.5人购买了饺子，猪肉白菜、猪肉大葱和玉米猪肉是北京消费者最爱购买的口味。不少留京人选择买点儿肉馅儿自己包饺子，猪肉馅儿也成了近期北京地区销量增速最快的鲜肉类产品。（赵鹏）

(责编：董童、杨迪)


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