欧盟大力发展零碳排放公交

总部位于比利时布鲁塞尔的环保组织“交通与环境”近日发布的数据显示，近年来欧洲零碳排放公交发展提速。丹麦成为欧洲零碳排放公交占比最高的国家，其电动公交销量占公交销售总量的78%。其次是卢森堡和荷兰，零碳排放公交的销售比例约为2/3。

2019年2月，欧洲议会通过了一项绿色采购法案，规定到2025年各成员国新购买的公共交通车辆中，零碳排放汽车的比例要占到25%以上。零碳排放汽车主要包括电动、氢能源、生物能源汽车等类型，欧洲市场以电动汽车最为常见。根据欧盟委员会出台的“欧洲绿色协议”，欧盟力争到2050年实现碳中和目标。为此，欧盟把推广清洁、廉价、健康的公共交通工具，作为减少碳排放的关键步骤之一。

欧盟温室气体排放量的25%来自交通运输行业，公路交通占到其中的71.7%。欧盟的目标是，到2025年，使用清洁能源汽车出行的人由当前的不到100万人增加至1300万人；到2030年，零碳排放汽车销售量达到至少3000万辆；到2050年，将汽车的温室气体排放减少90%。为此，欧盟在建设100万套公共充电桩等设施、鼓励清洁能源汽车发展的同时，也在大力发展清洁公交系统。

业内人士认为，欧洲的城市公交车每年累计行驶数百万公里，零碳排放公交车不仅可以减少空气污染，助力应对气候变化，还能降低长期运营成本。欧盟要如期实现节能减排目标，应该在清洁公交方面增加投入。

欧盟及各成员国正不断加大对零碳排放公交车的支持力度。欧洲投资银行与法国领土银行今年1月宣布，将分别投资1亿欧元，建立清洁公交共享投资平台，资助法国境内公交能源转型。2020年，德国对80%的电动公交车提供了财政补贴。波兰则宣布提供2.9亿欧元补贴，要求人口超过10万人的城市在2030年实现全部公交车零碳排放。

环保组织“交通与环境”汽车行业主管詹姆斯·尼克斯指出，欧盟零碳排放公交车前景向好，但各成员国发展状况并不平衡。瑞典和芬兰等北欧国家2019年就已经提前达到了欧盟规定的目标，不过在意大利、法国、西班牙等公交车保有量大的国家中，电动公交车的比例仍然很低。奥地利、爱尔兰从2019年起才开始购买零碳排放公交车，希腊零碳排放公交车的数量尚不到总量的4%，欧盟在电动公交车领域仍然有很大的发展空间。

（本报布鲁塞尔2月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 16 版）