东南亚国家努力确保粮食稳定生产

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作为世界重要粮食生产和出口地区，东南亚国家积极采取农业扶持措施，在积蓄力量战胜疫情、保障农民利益和维护粮食安全方面发挥了重要作用。

联合国粮农组织日前发布报告称，新冠肺炎疫情虽未在农业初级生产领域造成严重影响，但对粮食的国际贸易与分销以及农业从业者造成重要负面影响，给亚太地区粮食安全问题带来新的挑战。东盟国家是亚太地区农作物的重要生产和供应地，区域各国积极应对挑战，多措并举促进农业生产，确保粮食安全。

持续加大农业扶持力度

泰国政府对大米、木薯、玉米等主要农产品实施最低价格补贴，同时向农户发放每户每月5000泰铢（1美元约合30泰铢）生活补贴，并对农户贷款给予暂缓还贷及利息补贴3%的政策。泰国政府还通过了总预算919亿泰铢的2020—2021年度“稻米保障计划”，其中一半以上资金用于补贴400万农户。政府还拨款550亿泰铢用于未来3年恢复遭受疫情严重打击的农村经济，重点用于促进粮食生产，提升保障能力。

菲律宾总统杜特尔特在今年年初的内阁会议上专门强调粮食安全问题，将全力确保粮食供应充足、安全，保障民众需求和健康。政府将依照制定的2021年政府整体行动计划，加强改善粮食、家禽、水产养殖和渔业，改善生产、加工和销售流程，力求减少自然灾害及疫情带来的损失。菲律宾农业部长威廉·达尔表示，政府将加大对农民的贷款和扶持力度，菲农业2021年有望实现2.5%的增长目标，实现更高的粮食自给水平。

2020年，柬埔寨农业受到疫情和洪灾的双重打击。柬埔寨首相洪森指示农林渔业部提供2000吨水稻种子分发给灾民，为种植其他农作物的农民提供多种农作物援助；同时，农业和农村发展银行呼吁商家以合理价格向农民收购稻谷，保证粮食产销链条顺畅。柬稻米联盟主席宋沙伦表示，2020年柬埔寨稻米生产没有出现大面积减产，出口也未受到影响，目前仍力争实现2022年达到出口100万吨的目标。

在马来西亚2021年财政预算案中，政府将划拨18亿林吉特（1美元约合4林吉特）用于补贴农民，稳定粮食市场。成立不久的国家粮食安全政策内阁委员会，也将制定国家粮食安全问题的短、中和长期策略和行动计划。印尼、越南也在疫情背景下加大了对农业、农民的扶持和补贴，确保粮食安全。

“东南亚国家疫情以来采取的扶持农业措施，对于积蓄力量战胜疫情、保障农民利益和维护国家粮食安全发挥了重要作用。”联合国主管人道主义事务的副秘书长洛科克说。

保障粮食供应链自由流通

据联合国粮农组织的报告预计，受疫情影响，2020年亚太地区面临严重粮食安全威胁的人数将翻一番，达到2.65亿。东盟国家是大米、玉米等主要农作物和谷物的重要生产和供应地，各国为遏制疫情蔓延采取了严格的封闭措施，给境内及跨境的粮食供应、分销带来挑战。

联合国2020年发布的政策简报认为，东南亚地区农产品销量减少，将导致生产商、贸易商、零售商债务增加，使得粮食及其他农作物产品的供应链面临断裂的风险。“面对当前情况，我们必须寻找新出路，确保可持续的粮食安全。”联合国粮农组织助理总干事兼亚太区域代表金钟珍说。

在2020年的东盟部长级会议上，各国农业与林业部长发表联合声明，呼吁高度重视疫情可能带来的粮食短缺及营养不良问题，确保稳定和可持续的粮食供应，为民众特别是贫困人口提供充足、负担得起、安全有营养的食物。

“东盟各国在各自保障粮食生产的同时，通过东盟粮食安全储备委员会定期评估本地区以及世界的粮食安全形势和前景，开展国家间相互协调，确保市场开放并促进农产品和食品的运输，确保检疫或其他非关税措施不会阻碍或减慢农产品和食品的自由流通，从而最大程度地减少区域食品供应链受到的干扰。”泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说。

与中国农业合作不断深化

近年来，东盟国家与中国的农业合作不断深化，合作内容越来越丰富，合作形式持续创新，比如共同建设农业产业园区，开展稻米、天然橡胶、热带水果等农产品品种培育、技术示范、生产加工等。中国广西在东盟国家建设的境外农作物优良品种试验站，有试验示范种植水稻、蔬菜等优新品种750多个，推广面积超过400万亩，为项目所在国培训农业技术人员1000多人。2021年，中国还将和东盟国家共同举办中国—东盟农业合作论坛以及在有关国家建设农业合作园区。

面对疫情挑战，东南亚国家更加重视与中国开展农业合作。为帮助农民缓解疫情期间农产品销售难问题，泰国政府指示泰国驻中国贸易促进机构关注中国电商平台销售情况，以便泰国的经销商们选择更多在线渠道，创造机会增加泰国商品对华出口。

柬埔寨稻米协会的数据显示，自柬埔寨大米出口商参加首届中国国际进口博览会后，柬大米对华出口显著增加，中国已成为柬最大的大米出口市场。

中国企业在菲律宾开展援助农业技术合作项目，培养菲农业技术及管理人才，并与菲律宾合资成立水稻种子产业化公司，加强优质水稻品种示范和技术转让、提高水稻品质和单产、完善水稻种植的基础设施。菲律宾驻华大使罗马纳表示，随着菲中两国农业投资合作不断取得进展，中国对菲农业投资成为菲律宾农业等各领域经济增长的重要力量。

“与中国开展农业合作是东南亚国家当下的最佳选择。”泰国正大管理学院副校长、暹罗智库主席洪风认为，中国在疫情防控方面取得重大战略成果，又是区域农业大国，加强同中国的农业合作可以帮助东南亚国家提高粮食产量，保障粮食供应和运输，确保粮食安全。

（本报曼谷2月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 16 版）