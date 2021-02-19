新春年货“滋味”多 网上买、异地买，选择更多元，品质受关注

吃着美味的重庆风味火锅，再尝尝地道的新疆若羌灰枣，这个春节，四川眉山青神县居民吴艳多了些新体验。

“都是丈夫在网上买的，很快就寄到了。”春节假期，一见到吴艳，她正和女儿一起打开丈夫陈仲军寄来的新春礼包。陈仲军在国外工作，今年虽然没回家过年，但他在网上买的年货却早早到了家，成了他给家人特殊的新春祝福。

这样的祝福，在今年有很多。今年春节，因新冠肺炎疫情防控需要，许多人就地过年，为身在异地的亲人网购年货成为不少人的选择。异地订单（用户下单并发往非常用所在地地址的订单）的快速增长，成为今年网购年货的一个新变化。

1月20日起，商务部会同相关部门和单位指导地方和企业开展“2021全国网上年货节”，据商务部数据显示，春节假期前6天，网络零售额超1200亿元。京东大数据研究院发布的《2021年春节·年货节消费趋势报告》显示，今年春节异地订单持续火热。从接收订单量TGI（相关订单占所有订单的比例）来看，贵州、江西、四川、安徽和广西排名前五。这几个省份均是外出务工人员较多的省份。

网购年货持续火热，大家都买些什么？

“健康养生是我们格外关注的。”在青神县，50岁的居民徐学真说，像她这样的中年人更加注重生活品质类消费。徐学真20岁出头的儿子李益犇，则更喜欢在网上购买智能设备和家电产品。

如今，年货不再局限于过去的米面油等食品类，而是延展到衣食住行用等各个门类，不同年龄段消费者也呈现出不同偏好。据《百度2021年货搜索大数据》显示，以90后为代表的年轻群体的年货消费重点在数码产品、美妆与零食等方面，而60后、70后则更注重医疗健康等方面。

据商务大数据监测，“2021全国网上年货节”前10天，全网除菌类洗衣机销售额同比增长137.8%。此外，在天猫平台上，智能洗碗机、面条机、绞肉机等家居产品的销量也都大幅攀升。

另一方面，方便速食类产品销量倍增。春节前，25岁的成都市民李有平就在网上买了许多速食饺子、汤圆、自热火锅等年货产品。“烹煮方便，口感也好。”李有平坦言，方便快捷是他在选择年货时尤为看重的。

作为一名“触网”10多年的网民，李有平有着丰富的网购体验。谈起今年春节购买年货，李有平深有感触：“网上买东西方便，但一些信息真假难辨、产品名不副实的情况也时有发生。”徐学真表示，想要买到所需的产品，网购有时候很考验识别能力。

如何进一步提升居民网购体验，重庆工商大学长江上游经济研究中心研究员莫远明认为，相关部门组织“年货节”等消费活动时，一要提高平台和商家的准入门槛，要求各平台选择诚信度高的商家加入；二要加大对平台的日常监管，各平台要加大对各商家的日常巡察，保证商家展示的价格信息、产品信息真实准确；“此外，还得有一个畅通的投诉渠道，利用消费者协会等加大对违规行为的曝光，依法维护消费者权利。”莫远明说。

莫远明认为，从今年“年货节”的情况来看，相关部门的监管得到加强，消费者投诉维权也有了快捷渠道。结合自身网购经历，李有平也认为，网购碰到假冒伪劣商品的概率正逐年降低。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 04 版）