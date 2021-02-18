食物会长霉，你听说过耳朵也会“长霉”吗？近日，王女士因耳部不适去医院就诊，医生检查发现其耳道里长满了霉菌，堵塞了外耳道。为此，长沙市第四医院耳鼻喉科主任、主任医师李湘胜提醒，尽量不要到洗脚城、采耳店采耳；洗澡时避免耳道内进水，保持耳道清洁、干燥。

李湘胜解释，霉菌性外耳道炎又叫外耳道真菌病，是一种较为常见的外耳道真菌感染性疾病，主要是机体抵抗力下降、用不洁物挖耳、长期全身用抗菌素或耳内滴用抗菌素等原因造成的。霉菌性外耳道炎以耳内瘙痒难忍多见。由于霉菌大量繁殖，堆积形成团块可阻塞外耳道引起耳阻塞感、耳鸣和听觉障碍。霉菌团块刺激外耳道可有少量分泌物，患者会感觉到外耳道潮湿。如病变损害范围较大或较深，患者可有局部疼痛、眩晕或面瘫等症状，严重者可并发坏死性外耳道炎。

李湘胜提醒，平常预防霉菌性外耳道炎要保持良好的生活习惯，不要随意掏耳朵，也不能与他人共用掏耳工具；尽量少去洗脚城、采耳店采耳，如采耳工具消毒不严格，一不小心脚气病（霉菌感染）就跑到耳朵里去了；洗澡或游泳时避免耳道内进水，要保持耳道清洁、干燥，因为洗澡之后耳道进水会给真菌提供绝佳的生长环境。此外，霉菌性外耳道炎容易反复，一旦出现不适症状，不要自行使用含抗生素的滴耳液，应及时前往医院就诊。（杨云龙 曾佳 唐海英）